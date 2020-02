Varíme s Korzárom mäsové špeciality: Citrónová kačka, hovädzie líčka na víne

Inšpiráce do vašej kuchyne.

22. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Citrónová kačka

Potrebujeme: jednu, asi dvojkilovú, kačku, 2 citróny, ½ šálky citrónovej šťavy, olej, soľ, mleté biele korenie, čili korenie, 2 PL medu, ľubovoľnú zeleninu ako je mrkva, zemiaky, ružičkový kel, pór...

Postup: Rúru si nahrejeme asi na 190 stupňov a kačku umyjeme a osušíme. Potom ju zo všetkých strán osolíme. Z oboch citrónov vytlačíme šťavu, ktorú si zatiaľ odložíme a dve polovičky citróna dáme do kačky.

V panvici zohrejeme asi dve lyžice oleja, pridáme med, všetky koreniny, soľ a prilejeme citrónovú šťavu z oboch citrónov a podľa potreby prilievame aj pol šálky citrónovej šťavy, riadime sa chuťou, ktorá nemá byť príliš medová, ale ani príliš citrónová. Povaríme, aby sa zredukovala.

Kačku dáme do pekáča, nohy jej môžeme zviazať a zo všetkých strán ju ponatierame medovo-citrónovou polevou. Ešte ju môžeme osoliť a okoreniť a dáme piecť do rúry. Počas pečenia kačku priebežne potierame polevou a asi po 45 minútach pridáme do pekáča očistené a nakrájané kusy zeleniny.

Hovädzie líčka na víne

Potrebujeme: 4 väčšie hovädzie líčka, 2 stredne veľké cibule, 2 väčšie mrkvy, 1 petržlen, 3 stonky zeleru, 2 PL paradajkového pretlaku, pol litra červeného vína, maslo, hladkú múku, olej, bobkový list, tymian, petržlenovú vňať

Postup: Umyté mäso rozdelíme na väčšie kusy, zeleninu očistíme a tiež ju nakrájame na väčšie kúsky. Cibuľu nasekáme najemno.

Pripravené mäso osolíme, okoreníme a poprášime hladkou múkou. Potom v hrnci roztopíme kus masla s lyžicou oleja a jednotlivé kusy mäsa sprudka opečieme, potom ich vyberieme a zatiaľ dáme bokom.

Do výpeku pridáme podľa potreby trochu oleja a opečieme cibuľu, ku ktorej po chvíli pridáme zeleninu a všetko spolu chvíľu restujeme. Primiešame paradajkový pretlak a vrátime do hrnca mäso. Zalejeme ho červeným vínom, pridáme bobkový list aj tymian, zakryjeme a dáme do rúry vyhriatej asi na 190 stupňov.

Asi po dvoch hodinách (záleží od mäsa), by mali byť líčka primerane mäkké, to znamená, že sa budú rozpadávať.

Vtedy ich vyberieme z hrnca, omáčku prepasírujeme a ak je ešte náhodou riedka, chvíľku ju povaríme, aby sa zredukovala. Na záver do nej vmiešame asi lyžicu masla na zjemnenie a môžeme podávať líčka preliate vínovou omáčkou a posypané petržlenovou vňaťou.

Králik na rozmaríne

Potrebujeme: celého králika, prípadne len králičie stehná, 250 ml červeného vína, 100 ml octu, 6 PL olivového oleja, 4 mrkvy, 3 cibule, 2 stonky zeleru, 4 strúčiky cesnaku, 2 bobkové listy, 2 vetvičky rozmarínu, petržlenovú vňať, 4 PL paradajkového pretlaku, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Králika rozdelíme na porcie, zalejeme ich octom aj vínom, pridáme nakrájanú mrkvu, cesnak, cibuľu prekrojenú na štvrtiny, bobkový list, rozmarín, zeler, polovicu oleja, bobkový list a lístky z jednej vetvičky rozmarínu. Všetko prikryjeme a necháme marinovať aspoň 24 hodín.

Na druhý deň králika vyberieme z marinády, osolíme ho aj okoreníme a opečieme na panvici na zohriatom oleji. Mäso opekáme sprudka, aby sa zatiahlo, potom ho preložíme do pekáča. Do výpeku dáme paradajkový pretlak, prilejeme marinádu aj so zeleninou, všetko spolu prevaríme a podlejeme králika. Prihodíme k nemu trochu čerstvého rozmarínu a dáme piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov asi na 1,5 hodiny. Priebežne ho podlievame šťavou, kým nebude upečený dozlatista.