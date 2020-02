Minúta po minúte: Pripomíname si druhé výročie vraždy Jána a Martiny

Mítingy za slušnú krajinu sa konajú po celom Slovensku.

21. feb 2020 o 15:26 (aktualizované 21. feb 2020 o 17:38) Mária Šimoňáková, Michal Frank, Michal Ivan, Róbert Bejda, Kristián Sabo, Monika Almášiová, Jana Otriová, Matúš Bischof, TASR

Dianie na mítingoch v Košiciach, Prešove, Poprade i ďalších mestách na východe sledujeme minútu po minúte.

17.40 Prešov - Vedec Pavol Čekan:

“Dva roky a stojíme tu znova. Lebo ešte sme nedokončili to, čo chceli Jano a Martina.”

17.39 Humenné - Ľudia zapálili sviečky. Pripomenuli si zmarené životy Martiny a Janka.

17.36 Košice - Apolónia Sejkovã zo združenia My Mamy:

"Mysleli sme si, že žijeme v demokratickom štáte. Je najvyšší čas, aby sme sa my, takzvaný národ holubičí, naučili za svoje práva zasadiť."

Spieva Sandra Urbančíkova pre Jána a Martinu pieseň Martin Kubišovej.

17.33 Rožňava - Po oficiálnom ukončení zhromaždenia sa zúčastnení presunuli k soche Františky Andrássyovej, kde zapálili sviečky.

17.32 Prešov - Herečka Zdenka Kvasková hovorí o tom, že všetci ľudia by mali byť aktívni.

„Nestačí prejaviť ľútosť z kresla svojich obývačky. Ak by sme si vedeli ukrojiť zo svojho času, boli by sme prekvapení, čo by sme vedeli dosiahnuť. Každý deň je príležitosťou objaviť malého hrdinu v sebe,“ povedala.

Prejavila aj obdiv Zlatici Kušnírovej ako bojovníčke za spravodlivosť.

Dotkla sa aj témy nebezpečného vzrastania extrémizmu.

Vyzýva ľudí, aby išli voliť pretože pre spoločnosť je to podstatné.

Organizátori zhromaždenia v Prešove odhadujú účasť približne 1 500 ľudí.

17.31 Poprad - "Sme tu z úcty k Jánovi a Martine. S úctou k slobode a možnosti žiť na spravodlivom Slovensku., "zdôraznila Eva Kulová.

Študenti Viktória a Filip sa prihovorili ľuďom na popradskom námestí.

"Nech je nám smrť týchto mladých ľudí mementom, že demokracia nie je samozrejmosť. Našim odkazom je nezabudnúť," povedali.

Zhromaždeným zaspievala Sima Martausová.

17.29 Humenné - Schádzajú sa prví ľudia, zapaľujú sviečky. Sneženie ustáva.

17.24 Prešov - Zdenka Kvasková, herečka a speváčka sklonila poklonu Martine a Jánovi.

“Verím v silu jednotlivca, ktorý dokáže pohnúť ľady,” povedala.

Vzdala úctu rodičom týchto dvoch mladých ľudí a upozornila tiež na riziko extrémizmu.

17.22 Humenné - Aj keď je na mape Za slušné Slovensko vyznačené aj Humenné, o povolenie zhromaždenia nikto oficiálne samosprávu nepožiadal.

Preto sa v meste koná len občianska pietna spomienka.

Začiatok je naplánovaný na 17.30 hod.

Miestom stretnutia je pamätník vďaky na námestí.

V Humennom sneží.

17.21 Košice - Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora Denníka N:

"Janko Kuciak bol výnimočný nielen tým, že bol mimoriadne bystrý, ale najmä tým, že robil tú robotu poriadne. Bol to rozdielový hráč. Každý z nás s ním môže skúsiť byť. Musíme sa púšťať do vecí ktoré sa pre niektorých zdajú byť neriešiteľné."

17.20 Rožňava - Námestím baníkov znie nanovo nahratá skladba Imagine od Johna Lennona, ktorú pred 30. rokmi naspieval Dežo Ursíny s textom Ivana Štrpku.

Nazvali ju Predstavujem si krajinu a je venovaná Martine Kušnírovej a Jánovi Kuciakovi

17.15 Košice - Básnik Tomáš Straka:

"Prišiel som za vami z Prahy. Keď sa stala pred dvoma rokmi vražda, okamžite som napísal báseň pre Jána a Martinu. Som hrdý, že sme sa prestali báť," prihovoril sa prítomným.

17.14 Košice - "Vláda je prepojená na organizovaný zločin. Keď novinára Jána Kuciaka potrebovali umlčať, zavraždili ho. Slobodná krajina je vtedy, keď sa novinári nemusia báť a my to nesmieme dopustiť," znie z pódia.

Nasleduje minúta ticha.

17.13 Prešov - Zhromaždenie sa začalo minútou ticha za Jana a Martinu.

Ako prvý sa Prešovčanom za novinárov prihovoril novinár Michal Frank.

Na pódium prichádza známy pesničkár Edo Klena.

17.12 Rožňava - List od rodín Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka, napísaný jeho bratom Jozefom, číta Miriama Nogeová.

Píše sa v ňom, že pre rodiny je neznesiteľné brutálne odlúčenie, ktoré spôsobila vražda ich milovaných.

To, čo im dáva silu je, že v tom nie sú sami, cítia podporu mnohých ľudí.

Spoločné vyhlásenie iniciatív Slovenska číta Ela Klementová.

Apeluje sa v nej, že je dôležité nepodľahnúť strašeniu vonkajším ohrozením, ktoré v nás chcú vyvolať ľudia, ktorí sa boja straty moci a privilégií postavenia.

Dôležité je obnoviť dôveru v inštitúcie, politikov a ľudí navzájom.

17.11 Košice - Stovky ľudí sa zišli pri Dolnej bráne. Ďalší prichádzajú. V rukách držia rôzne transparenty. Spomienkové zhromaždenie práve začalo.

17.10 Rožňava - Zhromaždenie v Rožňave sa práve začalo. Ľudí je približne 150, pribúdajú ďalší.

Prvý rečník a organizátor zhromaždenia, Rado Kovács, zdôraznil, že tragická udalosť zároveň vyvolala veľkú silu v zopätí a spojení sa najrôznejších ľudí v spoločnosti.

„Sme tu preto, aby sme dali najavo, že tu chceme ostať žiť, že chceme mať Slovensko slobodné, otvorené, férové a demokratické. Sme tu preto, lebo nám to nie je jedno," povedal.

17.08 Poprad - Protest odštartoval krátko po 17.hod. aj na námestí sv. Egídia v Poprade. Prišlo niekoľko stoviek ľudí.

"Nedovoľme vo voľbách, aby zlo dominovalo. Chcem veriť, aby dobro a láska z času na čas zvíťazilo nad zlom." zdôraznil v úvode protestu aktivista Peter Jeseňák.

17.07 Prešov - Ľudia sa schádzajú aj v Prešove. Na námestie ich prišlo niekoľko stoviek a stále prichádzajú ďalší. Symbolicky zapaľujú aj sviečky na pamiatku Jána a Martiny.

16.45 Košice - Spomienkové zhromaždenie sa v Košiciach síce ešte nezačalo, Košičania však už pália sviečky pri fotografii Martiny a Jána.

