Východniari vyjdú do ulíc za Jána a Martinu, za slušnú krajinu

Dva roky po vražde sa konajú spomienkové zhromaždenia.

20. feb 2020 o 11:27 Michal Ivan

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V piatok 21. februára ubehnú dva roky od smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Iniciatíva Za slušné Slovensko ohlásila spomienkové zhromaždenia po celom Slovensku s názvom – „Za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu“.

Organizátori ohlasujú, že zhromaždenia sú pripravené vo vyše 60 mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

„Je pre nás veľkou inšpiráciou vidieť, ako statočne a súdržne čelí bolesti a nespravodlivosti rodina Kuciaková a Kušnírová. Dodáva nám to silu. Ani my nezabúdame a opäť vyjdeme na námestia – za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu. Pre mnohých z nás je to veľmi osobné a dôležité. Veríme, že aj pre vás,“ ohlasujú spomienkové zhromaždenie organizátori.

V piatok o piatej

Na východe sú naplánované viaceré zhromaždenia o 17. hodine.

Najväčší počet zhromaždených sa na východe očakáva v Košiciach, kde sa začne o 17. hodine pri Dolnej bráne.

V Prešove sa pôvodne uvažovalo, že zhromaždenie sa uskutoční pred Divadlom Jonáša Záborského, ale nakoniec sa uskutoční na tradičnom mieste pred radnicou.

V Prešove účasť prisľúbil publicista Samo Marec, evanjelický farár Martin Chalupka, vedec Pavol Čekan, umelci Katarína Koščová, Zdenka Kvasková, Viki Olejárová či Edo Klena.