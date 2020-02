Tipy na dnes - piatok 21. februára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

21. feb 2020 o 0:00 red. TASR

Za Jána a Martinu

21. 2. 2020 ubehnú dva roky od smrti Jána a Martiny. Spomienkové stretnutie sa uskutočnia na celom východe.

Smejko a Tanculienka

KOŠICE. Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka sa bude oslavovať v Historickej radnici od 17.00 hod. Pre deti si pripravili výber svojich najväčších hitov.

Výmenno-predajný fototrh

KOŠICE. Ak máte v skrini alebo na policiach drobnôstky, či väčšie fotoveci, na ktoré ste už týždne a mesiace nesiahli. Iným by možno poslúžili, možno ich práve niekto zháňa. Urobte si inventúru a čo nepotrebujete prineste do Svetlej Komory, niekomu sa budú veci hodiť a vy si nájdete niečo, čo už dlho zháňate. O 16.00 hod. vo Svetlej Komore na Garbiarskej ulici.

PegasCon 2020

PREŠOV. Festival vedy, sci-fi a fantasy z názvom PegasCon sa v Prešove bude konať ôsmykrát Trojdňové podujatie bude trvať od piatka 21. do nedele 23. februára v priestoroch ABC Centra voľného času na Októbrovej ulici. Tohtoročnou témou sú animované filmy. Pripravený program je bohatý na workshopy a prednášky na tému komiksovej tvorby, diel autorov sci-fi či či žánrových filmov a seriálov ako sú Harry Potter alebo Hra o tróny. Vyvrcholením festivalu je sobotňajšia premiéra divadelného predstavenia historickej fantasy veselohry z čias Veľkej Moravy s názvom My, Slovieni. Pre návštevníkov bude sprístupnená aj miestnosť plná stolových spoločenských hier či retroherňa videohier.

Blanch vo Wave

PREŠOV. Za repertoárom štvorčlennej kapely v obsadení bicie, bassgitara, klavír a gitara, stojí skladateľka, speváčka a gitaristka Bianca Macková. Zahrajú piesne melancholické, ale aj energetické piesne z debutu Delusion, ktoré sú abstraktnými výpoveďami o vnútornom prežívaní, momentoch či ľuďoch, v ktorých si každý nájde vlastný zážitok. V sobotu od 21.00 hod. vo Wave.

Koncert v Stromoradí

PREŠOV. Spoločný koncert skupín Swing Time For a The Shadoogies začína o 19.00 hod. v Stromoradí

Medailón Anny Poráčovej

PREŠOV. Medailón známej speváčky rusínskych a šarišských ľudových piesní sa uskutoční v piatok o 17.00 hod. v priestoroch SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove.

Bardjam

BARDEJOV. Ďalší BardJam sa bude v Bašte konať v piatok o 20.00 hod. BardBand je projekt, ktorého víziou je vytvárať podmienky pre rozvíjanie hudobnej scény v Bardejove so zameraním sa hlavne na vytváranie tvorivých a priateľských vzťahov medzi hudobníkmi navzájom a domácim publikom, eliminovať súťaživosť a podporovať jednotu. Gitarové nástroje si je nutné priniesť.

Cechové a remeselné fašiangy

KEŽMAROK. Cechové a remeselné fašiangy je názov podujatia, ktorým v Kežmarku v piatok uzavrú obdobie zábav. Symbolický posledný fašiang sa začne o 11.00 hod. na nádvorí hradu, potom sa sprievod presunie cez mesto k radnici, kde sa na veľkom pódiu uskutoční kultúrny program. Na hradnom nádvorí dopoludnia vystúpi detský folklórny súbor Maguráčik so svojím programom o cechových zvykoch a s pochovávaním basy, v tvorivých dielňach si deti budú môcť vyrobiť vlastné masky do sprievodu, pripravené budú i tvorba veselých účesov, fašiangové líčenie či maľovanie na tvár. Podujatie otvorí dobový richtár, ktorý o 11.30 od.h pôjde aj v čele sprievodu cez mesto. Jeho súčasťou bude i bubnová show skupiny Batida, ktorá vystúpi aj na pódiu pri radnici. Na ňom sa v druhej časti programu predstavia študenti miestnych stredných škôl s pripravenými cechovými scénkami, ale aj hudobná skupina Gymnázia P. O. Hviezdoslava In medias res a žiaci Súkromnej spojenej školy na ulici Biela voda s tanečným a hudobným programom. Pre všetkých budú pripravené tradičné fašiangové šišky a čaj.

Jazda historickými železnicami

POPRAD. Veterán klub železníc (VKŽ) Poprad pripravil jazdy historickými električkami Trojča a Kométa aj počas jarných prázdnin. Piatky 21. a 28. februára a 6. marca budú venované Trojčaťu, ktoré bude jazdiť na trase Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso. Nedele 23. februára a 1. marca sú venované Kométe, ktorá odvezie záujemcov na trase Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. Vlaky budú vypravené o 9.00 hod. z Popradu a naspäť pôjdu o 15.30 hod. zo Starého Smokovca, respektíve o 14.42 hod. zo Štrbského Plesa.

Balónová fiesta

VYSOKÉ TATRY. V Tatrách sa po tretíkrát od 21. do 23. februára uskutoční Balónová fiesta Tatry. Okrem Slovákov prídu do Veľkej Lomnice aj Maďari, Poliaci a Rakúšania. Počas všetkých troch dní balóny za priaznivého počasia hromadne odštartujú z letiska vo Veľkej Lomnici. Predpokladaný čas štartu je približne o 10.00 hod. V piatok počas dňa, prípadne podvečer, bude možné balón vidieť úplne zblízka počas kotveného letu v Tatranskej Lomnici, v Poprade, v Starej Lesnej a v blízkosti golfového rezortu vo Veľkej Lomnici. Hlavný sprievodný program pre deti i dospelých bude v sobotu od 15.00 hod. v areáli golfového ihriska vo Veľkej Lomnici. Bodkou za programom bude nočné nafukovanie balónov okolo 18.00 hod.