Varíme s Korzárom: Bylinková panenka, citrónovo-cesnakové kurča, pečené pliecko

Pečené pliecko so zeleninou

Potrebujeme: 1 kg bravčového pliecka, 2 kaleráby, niekoľko malých zemiakov, 6 mrkiev, 1 cibuľu, soľ, mletú rascu, zopár guličiek celého čierneho korenia, 2 bobkové listy, maslo

Postup: Mäso umyjeme, osušíme a zo všetkých strán ho osolíme a posypeme mletou rascou. Necháme ho chvíľu postáť a prípadne ho môžeme aj previazať niťou, aby sa nám pekne sformovalo.

Dno pekáča potrieme trochou masla, rozložíme naň na plátky nakrájanú cibuľu a na ňu položíme pripravené mäso.

Podlejeme vodou, prikryjeme a dáme piecť do rúry vyhriatej na 190 stupňov. Približne po 50 minútach pridáme k mäsu očistené a nakrájané kúsky kalerábu, mrkvy a malé zemiaky, ktoré stačí len umyť a osušiť, prípadne môžeme väčšie kusy môžeme na polovice.

Zeleninu osolíme, pridáme celé korenie, bobkové listy poukladáme na ňu kúsky masla a pekáč, teraz už odkrytý, vrátime do rúry. Všetko spolu dopečieme dozlatista.

Citrónovo-cesnakové kurča

Potrebujeme: 1 kurča, 3 menšie citróny, 2 hlávky cesnaku, maslo, soľ, mleté čierne korenie, tymian

Postup: Umyté a osušené kurča osolíme zvonku i zvnútra, snažíme sa soľ trochu do mäsa vmasírovať. Potom kurča posypeme korením a naplníme ho jedným prekrojeným citrónom a niekoľkými vetvičkami tymianu. Ak používame sušený, tak vnútro kurčaťa posypeme asi jednou čajovou lyžičkou tymianu. Pridáme niekoľko očistených strúčikov cesnaku a kurča uložíme do pekáča. Pridáme k nemu jednu priečne prekrojenú hlávku cesnaku a nakrájané ostatné citróny. Zvyšné strúčiky cesnaku pretlačíme, zmiešame s trochou rozpusteného masla a týmto cesnakovým maslom potrieme kurča, ktoré ešte podlejeme vodou a dáme piecť do vyhriatej rúry tradičným spôsobom.

Grilovaná bylinková panenka

Potrebujeme: 2 bravčové panenky, 3 vetvičky čerstvého oregana, 3 vetvičky šalvie, 2 PL nastrúhanej citrónovej kôry, 100 ml pomarančového džúsu, rovnaké množstvo medu, čierne mleté korenie, olivový olej, soľ, 5 strúčikov cesnaku, trochu korenia na pečené bravčové

Postup: Bylinky, kôru, džús, med, korenie, olej, cesnak a štipku soli rozmixujeme na voňavú bylinkovo-cesnakovú marinádu.

Odblanenú, umytú a osušené panenku dáme do uzatvárateľnej misky a polejeme ju marinádou. Poriadne premiešame, aby sa ňou mäso obalilo a necháme asi 2 minúty marinovať. Priebežne môžeme misou potriasť, aby sa marináda premiešala.

Mäso vyberieme, osolíme a najskôr ho dáme piecť na panvicu s trochou masla a potom ju celú dáme asi na 7 minút do rúry dopiecť.