Varíme s Korzárom: Brokolicová polievka s čedarom, švajčiarsky steak

Inšpirácie do vašej kuchyne.

15. feb 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Brokolicovo-čedarová polievka

Potrebujeme: 7 PL masla, 1/2 PL olivového oleja, 1 nakrájaná malá žltá cibuľa, 2 najemno nakrájané strúčiky cesnaku, 3/4 ČL údenej papriky, 3/4 ČL mletej horčice, štipka kajenského korenia, soľ a mleté čierne korenie, 6 PL hladkej múky, 4 š kuracieho alebo zeleninového vývaru, 3 š smotany na varenie, 1 bobkový list, ružičky zo 4 veľkých brokolíc, 2 š nahrubo postrúhanej mrkvy, 340 g kvalitného čedaru

Postup: Do veľkého polievkového hrnca s hrubým dnom dáme lyžicu masla a olivový olej, pridáme cibuľu a na miernom ohni pražíme domäkka. Pridáme cesnak a všetky koreniny okrem bobkového listu a varíme asi minútu. Potom v hrnci necháme roztopiť zvyšné maslo, prisypeme k nemu múku a za stáleho miešania varíme, kým zmes nezhustne. Následne po častiach prilievame vývar a smotanu na varenie - miešať neprestávame.

Plameň stíšime takmer na minimum a do polievky vhodíme bobkový list. Za občasného miešania necháme variť asi 15 minút, kým trocha nezhustne. Potom do polievky vhodíme brokolicové ružičky a postrúhanú mrkvu a varíme ich ďalších 15 až 20 minút. Podľa chuti ešte dosolíme. Na záver nasypeme strúhaný syr, ktorý necháme dobre roztopiť.

Švajčiarsky steak

Potrebujeme: 2 PL rastlinného oleja, 2 plátky bravčovej sviečkovice, soľ a mleté čierne korenie, 500 ml lúpaných paradajok, nakrájaných na menšie kúsky, 1 malá nakrájaná cibuľa, 2 š čerstvých šampiňónov (voliteľné), 1 nakrájaný stonkový zeler, 1/2 š zelenej papriky nakrájanej na menšie kúsky (voliteľné), 1,5 ČL sušeného oregana, 1 bobkový list, 1 š vody (voliteľné), 2 ČL kukuričného škrobu (voliteľné)

Postup: Vo veľkom liatinovom hrnci dobre zohrejeme olej. Sprudka na ňom opečieme z oboch strán najprv jeden, potom druhý plátok sviečkovice a dáme ich bokom. Do hrnca potom dáme cibuľu a krátko ju opečieme. Vrátime k nej steaky a pridáme paradajky, šampiňóny, zeler, papriku, oregano aj bobkový list.

Hrniec prikryjeme a varíme na miernom ohni asi hodinu a pol, kým mäso nezmäkne. Pokiaľ treba výpek zahustiť, vyberieme mäso, pridáme do hrnca kukuričný škrob rozmiešaný vo vode a necháme variť asi 2 minúty. Steaky vrátime do hrnca a podávame.

Čokoládovo-mätová pena

Potrebujeme: 225 g kvalitnej horkej čokolády (aspoň 70-percentnej), 1 PL kávového likéru, 2 PL cukru, mätová aróma, vodu

Postup: Stredne veľkú sklenenú alebo kovovú misku naplníme ľadom a vodou. Na jej vrch položíme väčšiu misku tak, aby jej dno bolo položené v ľadovej vode, a dáme bokom. Do odmernej šálky dáme lyžicu kávového likéru, doplníme vodou až po okraj a túto zmes spolu s čokoládou a cukrom dáme do menšieho hrnca. Za stáleho miešania zahrievame, kým sa čokoláda úplne neroztopí. Plameň vypneme, do čokolády vmiešame mätovú arómu a celú zmes vylejeme do pripravenej veľkej misky. Ručne alebo elektrickým šľahačom šľaháme čokoládu, kým nestuhne - malo by to trvať len pár minút. Zmes rozdelíme do štyroch pohárov a ozdobíme lístkom mäty.

Zdroj: chelseasmessyapron.com, allrecipes.com, kitchenkonfidence.com