Tipy na víkend - 15. a 16. februára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

14. feb 2020 o 14:00 red.

Sobota 15. februára

Festival amatérskych divadiel

KOŠICE. Cez víkend v Kulturparku pokračuje Festival amatérskych divadiel. V sobotu o 15.00 hod. je pripravená rozprávka na motívy gréckych báji Perzeus v podaní Divadla z krabice. Po nej bude nasledovať séria inscenácií Pomáhaj a chráň a Chamtivosť sa nevypláca, ktoré odohrá Divadlo nad vecou. Večer ukončí Divadlo P. A. hrou Terapia tmou o 19.00 hod.

Ľadový expres

KOŠICE. Turistický vlak Ľadový expres sa vracia na trať. Každú februárovú sobotu odvezie cestujúcich za turistikou, lyžovačkou a inými zimnými zážitkami z Košíc do Slovenského raja. Vlak na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt penzión a späť bude odchádzať z košickej stanice o 7.55 hod., naspäť sa vráti o 18.48 hod.

Vedecký brloh

KOŠICE. V sobotu od 14.00 hod. sa po prvýkrát v Kine Úsmev uskutoční košická premiéra úplne nových vedeckých kúziel od mága - fyzika Michala Figuru: Kúzelná fyzika 3 otvorí novú sezónu vedeckých brlohov pre deti od 5 rokov. Spôsobom zábavy, interaktívneho bádania, pokusov a hier sa školáci dozvedia, čo odhalil Galileo Galilei, prečo sa veľké cisterny v zákrutách neprevrátia a množstvo zaujímavých “fyzikálnych kúziel”, ktoré tu ešte neboli.

Burza starožitností

KOŠICE. V zámockom parku v Budimíre sa od 8.00 hod. opäť uskutoční burza starožitností. Rovnaká bude aj v nedeľu v Košiciach na Dominikánskom námestí.

Zlatobanská stopa

ZLATÁ BAŇA. Preteky v bežeckom lyžovaní na tratiach v okolí obce Zlatá Baňa začínajú o 9.30 hod.

Slovenská krčma v Spišskej Novej Vsi - The Sages, Neon Eye a Screen

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Takmer 100 krčiem naprieč celou krajinou privíta do 16. februára vyše 130 kapiel a umelcov v rámci festivalu Slovenská krčma. Organizátori chcú poukázať na to, že nesúhlasia s delením občanov na kaviareň a krčmu. Zároveň chcú ukázať, že Slovensko nie je rasistická krajina. Vstup na všetky koncerty bude zadarmo. V sobotu zahrajú v Spišskej Novej Vsi v Bare u Leva od 20. hodiny kapely The Sages, Neon Eye a Screen.

Slovenská krčma v Kanaši - Kotol Orchestra

KANAŠ. V rámci festivalu Slovenská krčma v sobotu zahrá v Základni Kanaš od 20.00 hod. Kotol Orchestra.

Slovenská krčma v Rožňave - Universum Project

ROŽŇAVA. Sobotný program festivalu Slovenská krčma sa bude odohrávať aj v Rakwa Music Club v Rožňave. O 21.00 hod. tam vystúpi Universum Project, štvorčlenná košická skupina.

Nedeľa 16. februára

Festival amatérskych divadiel

KOŠICE. Aj v posledný deň Festivalu amatérskych divadiel je pre návštevníkov Kulturparku pripravený program plný zaujímavých hier. Sociálne divadlo Hopi Hope odprezentuje deťom sériu rozprávok, počnúc Kráskou a zvieraťom o 10.30 hod., za ktorou bude nasledovať Zvonár zoz Dómu sv. Alžbety a pásmo zakončia Milionárom. Po nich bude javisko patriť divadlu DS HrCiNa o 16.00 hod., ktorá odohrá jedno zo svojich najúspešnejších predstavení s názvom Kľúče k domovu alebo O jednej babke. Na záver si diváci užijú 100 hodín do zatmenia v podaní Košického otvoreného divadla.

Show cup 2020

KOŠICE. Motivovať deti a dať im priestor porovnať sa s ostatnými je cieľom otvorenej choreografickej súťaže pre všetky tanečné štýly Show cup, ktorého už šiesty ročník pripravuje tanečná škola SHOW DS Košice. Je určená pre tanečné a umelecké školy, konzervatóriá, centrá voľného času, materské a základné školy, tanečné súbory a skupiny zo Slovenska i zahraničia, pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Prezentovať sa dostanú priestor tanečníci rôznych vekových kategórií od 9.00 do 21.00 hod. v Kunsthalle. Predstavia sa sólisti, dvojice, trojice, skupiny či formácie.

Daruj knihu

KOŠICE. Knižnica pre mládež mesta Košice aj tento rok, v rámci Medzinárodného dňa darovania kníh, sprostredkuje prečítaným knihám druhú šancu. Zbierka kníh, ktoré budú potom umiestnené do rúk a na miesta, kde bude o ne určite záujem trvala celý týždeň. Posledná možnosť darovať knihy je v nedeľu. Knihy je možné priniesť do všetkých pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice v rámci otváracích hodín, alebo ich vhodiť do Biblioboxu, ktorý je umiestnený v areáli Kulturparku, pred pobočkou LitPark na Kukučínovej 2.

Karneval v Bašte

BARDEJOV. Fašiangy budú v Bašte zavŕšené poriadnou žúrkou. Premyslite si masky, nastajlujte sa, a od 16.00 hod. sa predveďte na karnevale, ktorý nebude obyčajný. Na karneval príde Tomík, ktorý predvedie kúzla, cirkusové kúsky, balónové kreácie a obrovské bubliny.

Kráľ Šašo

POPRAD. Vladimír Kulíšek pobaví malých i veľkých. Hlavnou postavou je šašo, ktorý si v publiku vyberá „svojho“ kráľa a rozohráva s ním a publikom humorne ladené krátke scénky. Divák je často prekvapený nečakanými pointami známych rozprávkových situácií. Šašo v predstavení vtipne vyzdvihuje negatívne aj pozitívne charakterové vlastnosti, ktoré ľudí ovládajú bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú. V nedeľu o 10.00 hod. v Dome kultúry v Poprade.

50. výročie majstrovstiev sveta 1970 v klasickom lyžovaní

VYSOKÉ TATRY. Mesto Vysoké Tatry s ostatnými subjektmi pôsobiacimi na jeho území pripravilo sériu podujatí a aktivít venovaných 50. výročiu majstrovstiev sveta (MS) v severských lyžiarskych disciplínach. Ich dejiskom boli Vysoké Tatry od 14. do 22. februára 1970. V nedeľu sa pri tejto príležitosti v kine Tatran o 18.00 hod. uskutoční premietanie troch filmov. Akcie sa zúčastnia tvorcovia Milan Černák (režisér), Margita Černáková (strihačka), Rudolf Urc (dramaturg) a Vladimír Holloš (kameraman).