Tipy na dnes - piatok 14. februára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

14. feb 2020 o 0:00 red.

Valentínske posedenie v planetáriu

KOŠICE. Pre všetkých a nielen zaľúbených pripravilo Slovenské technické múzeum program na piatkové popoludnie. Túlanie sa mytológiou lásky bude mottom v programe planetária na Hlavnej 88. Uskutočnia sa tri špecializované programy o hviezdnej oblohe a nebeskej láske hrdinov mýtov a legiend. Jednou z tradičných tém bude príbeh Orfea a Eurydiky. O 14.00, 15.30 a 17.00 hod.

Festival amatérskych divadiel

KOŠICE. Od 14. do 16. februára sa v Kulturparku bude konať Festival amatérskych divadiel, pochádzajúcich z košických výmenníkov, Raslavíc, Trebišova a Cinobane. Program začne o 17.00 hod. ochotnícke divadlo Na skok hrou Matka, po nej sa predstaví Divadlo G z Trebišova s inscenáciou Kengura, ktorej začiatok sa posúva z 19.00 na 19.30 hod. Obe predstavenia sú vhodné od 15 rokov.

Valentín s Nicole McCloud

KOŠICE. Valentínsky večer s americkou divou Lillie Nicole McCloud a jej live kapelou (Martin Ferenčík/klávesy, Peter Frak/basgitara, Branislav Kociov/gitara, Róbert Tkáč/bicie) začína o 20.00 hod. v Tabačke. Hudobný hosť večera - Michal Žáček/sax.

Motorhead tr.

KOŠICE. Koncert jedného z najlepších revival projektov Motorhead v Európe štartuje o 20.00 hod. v Collosseu.

Valentínska prechádzka s impresionistami

KOŠICE. Východoslovenské múzeum pozýva na netradičnú prehliadku výstavy Grafika impresionistov, na ktorej sa dozviete, či láska bola zdrojom inšpirácie pre umelcov. Od 15.00 hod.

Valentín v múzeu

KOŠICE. Večerná prehliadka Múzea Vojtecha Löfflera s pohárom vína, vzájomné kreslenie zaľúbených dvojíc, možnosť odfotiť sa pri dielach Viktora Vasarelyho začína o 17.00 hod.

Into the Night

PREŠOV. Vo februári pokračuje prešovský Wave listeningovými večermi, ktoré sú zamerané najmä na deep a atmospheric dnb, microfunk, dubstep a iné známe aj menej známe žánre elektronickej hudby. Od 20.30 hod.

Samo Marec

BARDEJOV. Beseda s blogerom Samom Marcom, na ktorej sa bude hovoriť o legendárnej literárnej reportáži Trumana Capoteho - Chladnokrvne, ktorú Samo preložil do slovenčiny, no tiež o knihe Futbal: Pravdivá história, v ktorej opisuje slávne futbalové príbehy, či o súčasnej politickej situácii bude v Bašte o 20.00 hod.

Moderuje: Tomáš Fedorko.

Slovenská krčma v Trebišove - The Sages a Neon Eye

TREBIŠOV. Takmer 100 krčiem naprieč celou krajinou privíta do 16. februára vyše 130 kapiel a umelcov v rámci festivalu Slovenská krčma. Organizátori chcú poukázať na to, že nesúhlasia s delením občanov na kaviareň a krčmu. Zároveň chcú ukázať, že Slovensko nie je rasistická krajina. Vstup na všetky koncerty bude zadarmo. Do Paragrafé prídu v piatok o 20.00 hod. The Sages a Neon Eye.

Slovenská krčma v Poprade - Žiadno Takvo!

POPRAD. V rámci festivalu Slovenská krčma zahrá v piatok v Tatran Pube Poprad formácia Žiadno Takvo!. Od 20.00 hod.

Slovenská krčma v Gelnici - DJ Džbán

GELNICA. V rámci festivalu Slovenská krčma v piatok o 21.00 hod. v Café pod lesom ponúkne DJ Džbán dvojhodinový set z hudobne takmer neznámych končín, ako je India či Afrika.

Slovenská krčma v Spišskej Belej - Ostrov

SPIŠSKÁ BELÁ. Festival Slovenská krčma v piatok pokračuje aj v Belanskej vinárni. Od 20.00 hod. sa tam predstaví skupina Ostrov.

Výroba parfumu

TREBIŠOV. Tvorivú dielňu s témou Výroba parfumu organizuje múzeum v Trebišove v čase od 16.30 do 20.00 hod. v priestoroch Andrássyho kaštieľa.