Tipy na dnes - utorok 11. februára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

11. feb 2020 o 0:00 red.

Náš príbeh

PREŠOV. V Krajskom múzeu v Prešove sa bude o 17.00 hod. konať vernisáž vybraných manželských fotopríbehov z celokrajskej súťaže Náš príbeh. Počas vernisáže budú vyhlásení aj víťazi. Súťaž s výstavou sa konajú v rámci Národného týždňa manželstva.

Výstava

PREŠOV. Novinári a fotoreportéri z Prešova a Veľkého Šariša vystavujú v priestoroch Mestského múzea a galérie vo Veľkom Šariši svoju fotografickú tvorbu. Výstavu s názvom pripravilo múzeum a galéria spolu s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Výstava je sprístupnená do 20. marca.

Netradično – tradičná svadba

POPRAD. Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na otvorenie výstavy Netradično – tradičná svadba, ktoré sa uskutoční v utorok 11. februára 2020 o 16.00 hod. v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade – pobočka Spišská Sobota na Sobotskom námestí 1773/33. Autorská výstava návrhárky a výtvarníčky Ivety Košíkovej bude prezentovať dizajnérske svadobné odevy, doplnky a svadobné torty. Výstava bude otvorená do 1. marca.