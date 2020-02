Varíme s Korzárom špeciality s bôčikom: Roláda s orechami, bôčik v zázvorovej marináde

Inšpirácie do vašej kuchyne.

6. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

K fašiangovému času odjakživa patrí dobré jedlo, hoc aj trochu mastnejšie či kalorickejšie. A taký chutný pečený bôčik ochutený zaujímavými ingredienciami obstojí aj dnes.

Bôčik v zázvorovej marináde

Potrebujeme: cca 1 kg bravčového bôčika s kožou, 3 strúčiky cesnaku.

Na marinádu: 5 strúčikov cesnaku, cca 5 cm zázvoru, čili korenie, soľ, olej, med alebo javorový sirup, mleté čierne korenie

Postup: Bôčik umyjeme, očistíme a osušíme. V miske zmiešame pretlačený cesnak, nastrúhaný zázvor, asi lyžicu medu, čili, soľ a trochu oleja. Bôčik poriadne zo všetkých strán ponatierame marinádou a necháme ho postáť, pokojne môže odpočívať aj celú noc. Potom ho dáme do pekáča, okoreníme, obložíme priečne prekrojenými cesnakovými hlávkami, zakryjeme a pečieme v rúre pri teplote 100 stupňov asi päť hodín.

Posledných 20 minút pekáč odkryjeme, aby mäso chytilo chrumkavú kôrku.

Bôčiková roláda s orechovou plnkou

Potrebujeme: približne kilový bravčový bôčik aj s kožou, 3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, olej, med. Na plnku: 100 g vlašských orechov, soľ, 2 vajíčka, 2 staršie žemle, petržlenovú vňať, 100 ml mlieka, 1 cibuľu, mleté čierne korenie

Postup: Očistený a osušený bôčik si trochu narežeme a pomocou fólie ho rozklepeme na väčší plát. Z oboch strán ho osolíme a pripravíme si plnku.

Žemle, pokojne aj staršie, nakrájame na kocky, dáme do misky a polejeme mliekom. Pridáme k nim rozšľahané vajíčka, nadrobno nakrájanú cibuľu, posekané orechy a petržlenovú vňať. Plnku osolíme, okoreníme a poriadne premiešame. Potom ju navrstvíme na bôčik, pričom jeden okraj necháme voľnejší, aby nám potom náplň nevychádzala von. Mäso zvinieme do rolády, previažeme ju šnúrkou.

Zmiešame lyžicu oleja s lyžicou medu, soľou, štipkou červenej papriky, pretlačeným cesnakom a korením a roládu touto zmesou natrieme. Priebežne tak môžeme robiť aj počas pečenia.

Mäso dáme do pekáča, podlejeme vodou a dáme piecť do rúry, najskôr pri teplote si 150 stupňov, asi po hodine a pol teplotu zvýšime a dopečieme dochrumkava.

Zapekaný bôčik s hubami

Potrebujeme: kus bravčového bôčika, 2 hrste sušených húb, 150 g obľúbeného tvrdého syra, 2 vajíčka, 100 ml mlieka, soľ, mleté čierne korenie, cesnak, drvenú rascu, menšiu cibuľu, olej

Postup: Bôčik vcelku osolíme, okoreníme, dáme do pekáča, podlejeme a klasicky ho upečieme. Potom ho necháme vychladnúť a narežeme na plátky. Výpek si necháme.

Zatiaľ v panvici zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom nadrobno nakrájanú cibuľu a asi dva strúčiky cesnaku nakrájané na plátky. Pridáme k nej vopred namočené a scedené huby a opečieme ich.

Do zapekacej misky dáme najskôr vrstvu bôčika, potom dusených húb s cibuľou a zase plátky bôčika. Polejeme to výpekom z bôčika a dáme zapiecť do rúry.

Takto zapečený bôčik zaliať vajíčkami rozšľahanými v mlieku a zasypať strúhaným syrom, alebo mlieko s vajíčkami vynecháme, rovno ho posypeme syrom a podávame.