Rok 2020 je bohatý na magické dátumy, snúbenci si na ne radi plánujú termín svadby

Február 2020 zrejme júl 2007 neprekoná.

15. feb 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE, PREŠOV. Snúbenci si svoj svadobný deň vyberajú podľa rôznych kritérií. Bývajú to dni, ktoré majú pre nich osobnú symboliku, ako sú dátumy narodenia, dátum zoznámenia alebo tradičné do roka a do dňa od zásnub.

A potom sú tu aj zaujímavé kombinácie čísel, ktoré ponúka kalendár.

V roku 2020 patrí k špeciálnym dátumom 20. 2. 2020, hoci je to štvrtok, čo nie je klasický "svadobný" deň a tiež sobota 22. 2. 2020. Obľúbené sú aj dvadsiate dni v mesiaci či také, kde sa zhoduje deň s mesiacom.

Tak sme sa pozreli na to, ako magické dátumy oslovili snúbencov v Košiciach a Prešove.

Sobáš aj v reštaurácii

„Na našom Matričnom úrade Košice – Juh tvorili termíny na sobáš okrem iných dátumov aj tie okrúhle a to 22. 2. 2020, 4. 4. 2020, 6. 6. 2020, 8. 8. 2020, 22. 8. 2020 a 10. 10. 2020. Zatiaľ máme na dátum 22. 2. 2020 evidovaných a prijatých sedem žiadostí na uzavretie manželstva. Prvú žiadosť na uzavretie manželstva na tento termín sme prijali 16. septembra 2019,“ hovorí starosta košickej MČ Juh Jaroslav Hlinka.

Sobášiť sa v tejto mestskej časti môžu obyvatelia ďalších piatich košických mestských častí.

Na úradoch môžu budúci manželia ešte stále požiadať o sobáš na dva najzaujímavejšie februárové dátumy, ale zaujať ich môže aj 10. 10. 2020.

„Na tento dátum už máme tri prijaté žiadosti. Výnimočne plno sme ale mali 18. 8. 2018, keď sme za jednu sobotu zosobášili 14 párov v časovom rozmedzí od 12.00 do 20.30 hod.,“ pokračuje Hlinka.

S tvrdením, že tohtoročný február bude svadobný mesiac súhlasí aj matrikárka z košického Starého Mesta.

„Napríklad v roku 2017 sme mali za celý tento mesiac iba 5 sobášov, v tomto roku ich bude 15. Doplnili sme termíny na požiadanie snúbencov, takže tri sobáše sa uskutočnia aj vo štvrtok 20. 2. 2020. V sobotu 22. 2. 2020 máme zatiaľ 8 sobášov. Nebudú len v našej sobášnej sieni, ale sobášiaci pôjde aj mimo úradne určenú miestnosť, do reštaurácie v centre Košíc, kde prebehne obrad na želanie,“ hovorí vedúca oddelenia matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu Mária Boldrini.

Ľahšie na zapamätanie

Matrikárka si spomína aj na ďalšie dátumy, keď bol o sobáše mimoriadny záujem.