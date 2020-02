Tipy na dnes - utorok 4. januára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

4. feb 2020 o 0:00 red.

GlosatorsKe

KOŠICE. Glosátorský program Milana Kolcuna v Košiciach. Kultivované i neformálne glosovanie zaujímavostí z Košíc ako aj z ich okolia, teda z celého sveta. Od 18.00 hod. v kine Úsmev.

Ariadna Vendelová: All My Skirts

KOŠICE. Autorské tanečno-akrobatické/novocirkusové predstavenie v podaní Ariadny Vendelovej sa začína o 19.00 hod. v Tabačke.

Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna

KOŠICE. Kníhkupectvo Artforum pozýva o 18.00 hod. na prezentáciu knihy Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna a diskusiu s jej autorom Tomášom Forróm. Večer bude moderovať dokumentarista Paľo Pekarčík.

Prezentácia knihy

ROŽŇAVA. Všestrannú analýzu študentov seminára a lýcea v Rožňave, ktorí navštevovali tieto vzdelávacie inštitúcie od roku 1814 do roku 1852, poskytne čitateľom publikácia maďarského historika a archivára Lászlóa Szögiho. Jej prezentácia sa uskutoční o 16.00 hod. v galérii Baníckeho múzea Rožňava. Publikácia s celým názvom "Študenti vyšších vzdelávacích inštitúcií v Rožňave. 1814 - 1852, Biskupský seminár a Filozofické lýceum" je 19. pokračovaním cyklu o histórii vyšších vzdelávacích ústavov v Uhorsku.

Severské filmy

POPRAD. Nádielka severského filmu prichádza v týchto dňoch aj do popradského Kina Tatran, venovaná je ženám. Diváci majú už štvrtýkrát možnosť zažiť špecifickú atmosféru severských filmov, a to od pondelka do stredy 5. februára, a tiež o týždeň 10. februára so začiatkom vždy o 19. hodine. Ponuka kina Tatran je rôznorodá a ponúka jeden dokumentárny film, jeden film inšpirovaný skutočnou udalosťou a dve drámy. V utorok uvidíte film Vidíš mesiac, Daniel, streda 5. februára bude patriť Srdcovej kráľovnej a o týždeň uvidíte film Poďme kradnúť kone.