Pečieme s Korzárom podľa Vansovej: Tvarohové rožky, jemné fašiangové buchty

24. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Terézia Vansová bola nielen spisovateľkou ale aj etnografkou, ktorá sa zaujímala o bežný život ľudí a na prelome 19. a 20. storočia zozbierala stovky receptov, ktoré zostavila do kuchárskej knihy. Prvé vydanie je z roku 1914 a v tom čase bola táto kniha receptov prvá svojho druhu na Slovensku. Odvtedy Vansovej kuchárka vyšla v niekoľkých vydaniach a hoci spôsob zapisovania receptov aj slovenčina sú už na dnešnú dobu pomerne archaické, stále sa dajú pomocou nich pripraviť jedlá, ktoré zachutia aj v súčasnosti.

Fašiangové jemné buchty

Na pol kg múky berie sa 12 1/2 dkg masla, štvrť litra sladkej smotany alebo dobrého mlieka, 8 žĺtkov, 3-4 deka dobre rozpustených droždí, cukru a máličko soli. Na miske spraví sa kvások, keď je ten zkysnutý, dá sa za rad-radom všetko dnu. Rozpustené maslo naostatok. Keď je cesto dobre vymiesené, môže sa hneď dať na dosku (lopár), ktorá nesmie byť studená. Cesto sa rozhrnie a z neho vykrajujú sa kolečká, ktoré sa na múkou posypaný servítok kladú a hneď i zakryjú. Majú byť na teplom ale nie horúcom mieste. Aby buchty dostaly lesklú farbu, môžu sa rozpusteným maslom zľahka pierkom pomastiť. Čerstvú bravčovú masť rozpáliť, na próbu kúsok cesta vložiť, potom buchty vrchom na spodok klásť a rajnicu zakryť. Rajnica sa nesmie mykať. Keď sú na jednom boku upražené, obrátiť ich, ale nezakryť. Vyberať na čistý papier, na misu ukladať a vaníliovým cukrom posýpať.

Vyprážané tvarohové rožky

2-3 deci letného mlieka, kúsok cukru dá sa do misky, hneď k tomu 2-3 deka droždí. Keď droždie vystúpilo, pridá sa múky a vytrepe sa kvások. 50 deka nulovej múky, máličko soli, 5 deka cukru, keď je treba ešte i mlieka pridať, 4 žĺtky a na ostatok 5 deka masla a za lyžicu rumu. Dobre vymiesiť, nechať podkysnúť. Potom položí sa cesto na tablicu, plní sa tvarohom a robia sa z neho strednej velikosti rožky. Keď vykysly, kladú sa vrchnou stranou do horúcej masti, zakryjú sa, rajnicou sa troška pohýbe. Keď sa obracajú, nesmú sa už zakryť. Plnienka: Tvaroh musí byť tuhší. Pretretý cez sito smieša sa so žĺtkami, cukrom, málo soli a cukru pridá sa podľa vôle.

České vdolky (talkne)

Na 1 kg múky počíta sa 25 deka masla, 14 deka cukru, 3 žĺtky, 2 deka droždí a mlieka toľko, aby cesto bolo redšie, obyčajne sa do hrnca zapraví; keď zkysne, berie sa lyžicou cesto, kladie do vdolkovej formy, kde rozpražila sa masť; na jednu stranu upražené vdolky obracajú sa a upražené na misu ukladané posypú sa cukrom. Ku vdolkám podáva sa i lekvár alebo mak s medom alebo syrupom rozrobený.

Jednoducho i tak pripraví sa toto cesto, keď sa v hrnci rozmieša cesto podobné palacinkovému a len droždie sa pridá. Vykysnuté sa už nesmie miešať.

To isté pripraví sa zo 4 žĺtkov, mlieka, soli, cukru, droždí a toľko múky, aby nebolo cele tekuté. Konečne sneh zo 4 bielkov. Zkysnutého musí byť ešte raz toľko, ako bolo nekysnuté. Toto cesto môže sa vyliať na dobre pomastený plech, nechať zkysnúť, upiecť, na kostky pokrájať, cukrom posypať a s lekvárom dať na stôl.