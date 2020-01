Pečieme s Korzárom: Unikátne fašiangové sladkosti a šišky podľa Terézie Vansovej

Inšpirácie zo starodávnej kuchárskej knihy.

23. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Terézia Vansová bola nielen spisovateľkou ale aj etnografkou, ktorá sa zaujímala o bežný život ľudí a na prelome 19. a 20. storočia zozbierala stovky receptov, ktoré zostavila do kuchárskej knihy. Prvé vydanie je z roku 1914 a v tom čase bola táto kniha receptov prvá svojho druhu na Slovensku. Odvtedy Vansovej kuchárka vyšla v niekoľkých vydaniach a hoci spôsob zapisovania receptov aj slovenčina sú už na dnešnú dobu pomerne archaické, stále sa dajú pomocou nich pripraviť jedlá, ktoré zachutia aj v súčasnosti.

Vyprážané jablká (Beignety č. bejnety)

Jablká sa olúpu, nakrájajú na koláčiky, z ktorých vyberá sa jaderník, zmáčajú sa do cesta k tomu pripraveného a vyprážajú v horúcej masti. Cesto pripravuje sa buď podobne ako palacinkové, lenže hustejšie, a pri tom osladené, i hodne škoricou okorenené, alebo sa vezme za pohár bieleho vína, troška rozpusteného masla, vajíčko a toľko múky, aby cesto bolo tekuté, ale nie pririedke. Tak vyprážať sa môžu i broskyne, ktoré sa prv, kým by sa zmáčaly do cesta, dobre cukrom posypú a za hodinu v ňom nechajú stáť. Po vypražení sa tiež hodne cukrom posypú.

Podobne pripraví sa cesto k jemnejšiemu vyprážaniu zo 3 deci letného mlieka, 2 deka droždia, 3 žĺtkov, 6 lyžíc masla, podľa potreby múky, cukru a soli.

Iné: Pol litra mlieka, troška soli, citr. kôrok sa prevarí; k nemu pridá sa masla a múky, čo sa poberie do mlieka. Mieša sa, kým je cesto nie hladké. Do druhej nádoby dá sa cesto k vychladnutiu, potom zamiešajú sa žĺtky alebo vajíčka, kým je cesto nie dosť tekuté, aby sa do neho mohly jabĺčka zmáčať.

Fašiangové buchty (šišky, koblihy)

2-3 deka droždí namočí sa do mlieka a s prídavkom 1 lyžice múky a málo cukru nechá sa na teplom mieste zkysnúť. Za ten čas mieša sa na mise kus, ako orech, masla (bravč. masti berie sa menej), trošku potlčeného cukru, 4 žĺtky, to dobre rozmiešať, jestli droždie už zkyslo, dať k predošlému a múkou i teplým mliekom podľa ľúbosti vytrepať cesto varechou; z pozostalých 4 bielkov vytrepe sa sneh, zľahka sa zamieša, niečo soli sa pridá a tak vypracovať cesto, aby nebolo ani husté, ani príliš mäkké.

Na teplom mieste nechá sa cesto prikryté kysnúť. Po vykysnutí vyhrnie sa na dosku, rozvaľká, vykrája na okrúhle koláčiky a tieto zase nechajú sa zakryté kysnúť. Masť, v ktorej sa pampúšky vyprážajú, nesmie byť horúca, ani primnoho, aby sa pampúšky netopily. Keď sa vyberajú, masť sa má odtiahnuť, potom zase dnu klásť — a na to bdieť, aby ani v sporáku veľmi nehorelo, lebo by sa strmo pražily a ľahko i zadrhly. Jestli by masť dochádzala, treba v druhej nádobe masti rozpustiť a takú zohriatú prilievať. Na tento spôsob sú pampúšky (koblihy) pekné, ľahké a majú okolo biele obrúčky.

Snehové gule

28 deka múky, 1 lyžica cukru, štipka soli zamiesi sa so 14 deka masla, potom pridajú sa 2 žĺtky a 2 lyžice smotany. Vymiesené prevaľká sa 2-3 razy na spôsob maslového cesta, konečne vyvaľká sa veľmi tenko, ostrôžkou pokrája sa na podlhovasté kusy, poskrúca a vypráža v horúcej masti. Vypražené ukladajú sa vysoko na misu a husto posýpajú cukrom.