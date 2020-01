Pečieme s Korzárom párty dobroty: Čokoládový fondán, vaflový bar

22. jan 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Čokoládový fondán

Potrebujeme: 3 š čokolády, 400 ml kondenzovaného mlieka, 4 PL masla, vanilkovú arómu, 1/4 ČL soli, 1 a 1/2 š nakrájaných bielych penových cukríkov, 1 a 1/4 š opečených a nahrubo nasekaných orechov

Postup: Štvorcový plech s rozmermi približne 20 x 20 centimetrov vyložíme alobalom a potrieme ho zľahka olejom na varenie. Vo veľkej miske zmiešame čokoládové kúsky, kondenzované mlieko a maslo. Po minútových intervaloch roztopíme zmes dohladka, vmiešame vanilkovú arómu a soľ. Potom pridáme šálku penových cukríkov a šálku orechov. Čokoládový fondán prelejeme do pripraveného plechu, zahladíme vrch a necháme stuhnúť v chladničke aspoň na 2 hodiny. Potom ho pokrájame na malé kocky a podávame zohriate na izbovú teplotu.

Vaflový bar

Potrebujeme na cesto: 1 vajíčko, 3/4 š hladkej múky, 1/2 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL jedlej sódy, 1/4 š kukuričného škrobu, 1/4 ČL soli, 1 PL cukru, vanilkovú arómu, 1/3 š oleja, 1 š plnotučného alebo polotučného mlieka, maslo

Na vrch: Na menšie kúsky nakrájané ovocie podľa chuti, sirup (javorový, čokoládový, karamelový, vanilkový…), džemy podľa chuti, med, osladený krémový syr alebo tvaroh, drvené orechy, kakao, škoricu, šľahačku

Postup: Vo väčšej miske zmiešame múku, kukuričný škrob, cukor, jedlú sódu, prášok do pečiva a soľ. V samostatnej miske vymiešame mlieko, olej, vajíčko a vanilkovú arómu. Tekutú zmes vlejeme do suchej a dobre zamiešame. Panvicu na vafle potrieme olejom a necháme ju rozohriať. Potom po častiach vlejeme cesto a pečieme, kým nie sú vafle dozlatista upečené. Po vychladnutí ich prekrojíme na menšie kúsky, ak treba, a poukladáme na servírovací tanier. K nemu v samostatných nádobách poukladáme misky s rôznymi druhmi ovocia, fľaše so sirupom, džemy, med, sladké nátierky, orechy a posýpky. Kombinujeme podľa vôle a chuti.

Špízový banana split

Potrebujeme: 1 banán nakrájaný na hrubšie kolieska, 120 g ananásu nakrájaného na kúsky, 4 jahody prekrojené na polovice, 1 š roztopenej čokolády, 1/4 š najemno nasekaných orechov podľa chuti, 12 špízových špajdlí,

Postup: Plech alebo veľkú tácku vyložíme papierom na pečenie. Na každú špajdľu napichneme najprv priečne koliesko banánu, potom kúsok ananásu a nakoniec kúsok jahody. Ovocné špízy poukladáme na pripravený plech a necháme ich v mrazničke asi 10 minút.

Medzitým pripravíme sekané orechy a roztopenú čokoládu v samostatných menších miskách. Zachladené špízy namáčame z jednej strany v čokoláde, potom obalíme v sekaných orechoch a opäť poukladáme na plech. Necháme v chladničke, kým čokoláda nestuhne.

Zdroj: thespruceeats.com, www.inspiredtaste.net