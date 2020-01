Varíme s Korzárom zabíjačkové špeciality: Jaternice, paštéta, huspenina

Inšpirácie do vašej kuchyne.

21. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Jaternice s červenou šošovicou

Potrebujeme: jaternice, 200 g červenej šošovice, 50 g feniklu, cibuľu, olej, soľ, mleté čierne korenie, maslo

Postup: V panvici zohrejeme olej, dáme do nej jaternice, prikryjeme a dáme piecť do rúry.

Zatiaľ si vo vode predvaríme šošovicu, stačí variť len 10 minút.

V kastróle si zohrejeme zopár kvapiek oleja a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu, potom pridáme nakrájaný fenikel a keď zmäkne pridáme predvarenú šošovicu. Ochutíme soľou, korením a nakoniec zjemníme lyžicou masla.

Domáca paštéta

Potrebujeme: 500 g bravčového bôčika, 300 g hydinovej pečene, muškátový oriešok, 200 ml šľahačkovej smotany, 200 ml rozpustenej bravčovej masti, 70 ml portského vína alebo kvalitného koňaku, 3 strúčiky cesnaku, 3 vajíčka, rôzne bylinky, soľ, mleté čierne korenie, plátky slaniny

Postup: Mäso pomelieme na mlynčeku, pečeň rozmixujeme dohladka. Všetko spojíme a dôkladne premiešame. Pridáme prelisovaný cesnak, žĺtky, rozpustenú a mierne vychladnutú masť alebo maslo, smotanu, koňak a nasekané bylinky. Zmes ochutíme soľou, nastrúhaným muškátovým orieškom a korením. Nakoniec zľahka primiešame sneh z bielkov. Formu vystelieme plátkami slaniny a naložíme tam mäsovú zmes.

Formu dáme do pekáča, kde dáme vodu a vložíme to do rúry vyhriatej na 100 stupňov. Pečieme vo vodnom kúpeli približne hodinu. Hotovú paštétu necháme vychladnúť a až potom ju vyklopíme.

Farebná huspenina

Potrebujeme: 3 bravčové nožičky, 1 veľké bravčové koleno, 1 bravčový chvostík, kúsok bravčovej kože, 1 cibuľu, 1 mrkvu, 1 petržlen, kúsok zeleru, 6 strúčikov cesnaku, 6 guľôčok nového korenia, 5 guľôčok čierneho korenia, 2 bobkové listy, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Nožičky, chvostík, kožu a koleno dôkladne očistíme, umyjeme a dáme do väčšieho hrnca. Zalejeme studenou vodou tak, aby bolo mäso celé ponorené. Pridáme koreniny a varíme na miernom ohni približne 5 hodín.

Počas varenia zbierame tuk a penu. Ku koncu pridáme očistenú zeleninu. Uvarené mäso vyberieme, oberieme z kostí a pokrájame na menšie kúsky. Spolu s nakrájanou zeleninou rozdelíme do nádob, zalejeme precedeným vývarom a necháme stuhnúť.

Huspeninu môžeme vyliať aj do formy na bábovku alebo srnčí chrbát a vznikne nám „huspeninová“ torta.