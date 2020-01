Varíme s Korzárom fašiangové dobroty: Pečené koleno, jablká v karameli

20. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Pečené koleno

Potrebujeme: 1 bravčové koleno, celé čierne korenie, 3 bobkové listy, soľ, zopár borievok, 3 väčšie cibule, 4 strúčiky cesnaku, bravčovú masť, 0,5 l čierneho piva, celú rascu, vetvička rozmarínu

Postup: Koleno dôkladne očistíme a umyjeme. Ešte u mäsiara si ho môžeme dať rozseknúť na polovicu, skôr sa nám uvarí. Koleno varíme vo vode, do ktorej dáme celé čierne korenie, bobkový list, borievky a soľ.

Ak použijeme tlakový hrniec, postačí nám variť ho pol hodiny, pri klasickom varení to bude aspoň hodina.

Po uvarení koleno necháme stáť vo vývare cez noc.

Na druhý deň si nakrájame cibuľu a cesnak a dáme ich do pekáča spoločne s trochou masti. Koleno vyberieme z nálevu, kožu narežeme na štvorčeky a položíme do pekáča na cibuľu.

Posypeme ho rascou, osolíme a dáme do rúry. Pridáme vetvičku rozmarínu a najskôr ho necháme piecť pri teplote 180 stupňov.

Asi po 20 minútach ho podlejeme čiernym pivom a potom pečieme asi hodinu. Pivom podlievame podľa potreby, občas šťavou prelejeme aj mäso. Podlievať môžeme aj vodou, v ktorom sa koleno varilo.

Po hodine teplotu v rúre zvýšime na 220 ° C a dopekáme tak, aby sa vytvorila zlatá, chrumkavá kôrka.

Bryndzové pagáčiky s kôprom

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 300 ml mlieka, kocku droždia, 2 malé lyžičky cukru, lyžičku soli, 100 ml oleja, 1 žĺtok. Na plnku: 300 g bryndze, 2 vajíčka, zväzok čerstvého či mrazeného kôpru

Postup: Múku preosejeme do misky a pridáme rozmrvenú kocku droždia, cukor, soľ, žĺtok, olej a vlažné mlieko.

Vymiesime hladké cesto a necháme ho vykysnúť.

Asi po polhodine cesto rozvaľkáme a natrieme ho bryndzou vymiešanou s vajíčkami a nasekaným kôprom. Cesto ešte dvakrát preložíme a rozvaľkáme a potom z neho vykrojíme pagáčiky, ktoré potrieme vajíčkom a upečieme.

Jablká v karameli

Potrebujeme: 5 stredne veľkých jabĺk, 250 g kr. cukru, 100 ml medu, 150 g šľahačkovej smotany, 2 PL masla, štipku soli, čokoládovú polevu, rôzne nasekané orechy, nakrájané želatínové cukríky

Postup: Jablká poriadne umyjeme pod horúcou vodou a necháme osušiť. Do hrnca dáme cukor, med, smotanu, maslo a soľ, premiešame a na pomalom ohni varíme. Priebežne miešame, aby nám karamelový základ neprihorel. Keď má zmes zlatohnedú farbu stiahneme ju zo sporáka a necháme trochu vychladnúť.

Do jabĺk zapichneme drevené špajdle a pomocou nich jablká namočíme do karamelu a poukladáme ich na plech, ktorý predtým vystelieme alobalom a potrieme olejom. Jablká dáme na pár minút do chladničky a potom ich môžeme pováľať v drvených orieškoch, v nasekaných želatínových cukríkoch alebo pokvapkáme roztopenou čokoládovou polevou.