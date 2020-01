Pečieme s Korzárom fašiangové dobroty: Fánky na plechu, šišky s jablkovým pyré

17. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Fánky bez vyprážania

Potrebujeme: 40 g hladkej múky, 1 maslo alebo Hera, 1 kyslá smotana, 1 žĺtok, štipku soli, kryštálový a vanilkový cukor na obalenie

Postup: Z múky, nakrájaného masla, smotany, žĺtku a štipky soli vypracujeme cesto, ktoré zabalíme do fólie a odložíme aspoň na hodinu do chladničky. Cesto tam môže odpočívať aj do druhého dňa.

Na pomúčenej doske potom cesto rozvaľkáme a radielkom nakrájame štvorce, pričom každý z nich ešte v prostriedku vykrojíme čiarku.

Koláče poukladáme na plech s papierom a upečieme v rúre. Hneď po vybratí ich obalíme v zmesi krupicového a vanilkového cukru.

Šišky s jablkovým pyré

Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 1 droždie, 250 ml mlieka, 3 PL kryštálového cukru, 50 g masla, 4 žĺtky, 200 g polohrubej múky, štipku soli, 2 PL rumu, jablkové pyré alebo lekvár, olej

Postup: Z mlieka odoberieme zopár lyžíc, trochu zohrejeme a zmiešame s lyžicou cukru, lyžicou múky a droždím. Kvások necháme chvíľu pracovať.

Maslo vyšľaháme s cukrom a žĺtkami, potom zamiešame múku, mlieko, štipku soli a lyžicu cukru. Napokon pridáme kvások a vymiesime hladké cesto.

Necháme ho kysnúť aspoň pol hodiny a potom ho na doske rozvaľkáme asi na hrúbku 1,5 cm.

Pohárom vykrojíme kolieska a necháme ich vykysnúť.

Potom šišky vypražíme v horúcom oleji a po vybratí odsajeme tuk obrúskom. Jablkové pyré alebo lekvár dáme do vrecúška na plnenie či do inej plničky a ešte do horúcich šišiek natlačíme jablkovú náplň. Pocukrujeme a podávame maškrtníkom.

Škoricové vrkoče s hrozienkami

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 3 žĺtky, 100 g masla, 120 g kr. cukru, štipku soli, citrónovú kôru, 3 balíčky vanilkového cukru, hrsť hrozienok, kocku droždia, 3 dl mlieka, trochu rumu na namočenie hrozienok, mletú škoricu

Postup: Múku nasypeme do misky a pridáme nakrájané maslo, štipku soli, žĺtky, vanilkový cukor, kryštálový cukor, citrónovú kôru, pridáme hrozienka namočené v rume a namrvíme droždie. Všetko spracujeme na hladké cesto a necháme kysnúť asi 45 minút.

Po uplynutí tohto času ho ešte raz prehnetieme, vyberieme na dosku a ešte necháme 20 minút kysnúť.

Potom cesto rozdelíme na viacero malých bochníčkov. Každý bochník rozdelíme na dve časti a tie spolu prepletieme. Necháme ich ešte trochu podkysnúť a potom ich vysmažíme v horúcom oleji. Po vybratí necháme krátko odkvapkať tuk na obrúsok a potom vrkoče obalíme v práškovom cukre.

