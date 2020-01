Tipy na dnes - streda 22. januára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

22. jan 2020 o 0:00 red.

Scandi – prehliadka filmov

KOŠICE. V poradí šiesty ročník prehliadky súčasných severských filmov Scandi prinesie od 22. do 25. januára do Kulturparku kvalitný výber noviniek a atraktívnych titulov z dánskej, švédskej, nórskej a fínskej produkcie. Venovaná je ženám. Prvou premiérou bude dánsko-švédsky film o úspešnej právničke Srdcová kráľovná, ktorý získal na Sundance 2019 Cenu divákov. Košičania uvidia túto čerstvú novinku v stredu o 18.00 hod.

Rozhovory pri umení

KOŠICE. V rámci Rozhovorov pri umení bude tentoraz v Múzeu Vojtecha Löfflera hosťom sprievodca mestom Košice, spisovateľ, moderátor i pedagóg Milan Kolcun, ktorého spoznáte v úplne inom svetle. Talkshow sa uskutoční v stredu 22. januára o 17.00 hod.

Vernisáž výstavy

KOŠICE. Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeum Humno a Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej pozýva 22. januára 2020 o 16.30 hod. do Centrálnej požičovne knižnice (Hviezdoslavova 5) na vernisáž výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka.

Zostavovateľkou a kurátorkou výstavy je Gabriela Čiasnohová - Barlová. Výstava potrvá do 9. marca 2020.

Oslobodenie Prešova v roku 1945

PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove pozýva na 48. Čaj o piatej u Rákociho. Tentoraz bude na tému Oslobodenie Prešova v roku 1945. Prednášku povedie Adrián Latta z Prešovského klubu vojenskej histórie Dukla. Podujatie sa začína o 17.00 hod.