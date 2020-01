Tipy na víkend - 18. a 19. januára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

17. jan 2020 o 14:05 red.

Sobota 18. januára

Večierok stratených existencií

KOŠICE. Na treťom ročníku festivalu Večierok stratených existencií v Collosseu vystúpia kapely Houba, Zemežluč, Do řady, KSS, Ilegality a ďalšie. Začiatok je o 12.00 hod.

Vystúpi komorný orchester Musica Nobis

KOŠICE. Koncert komorného orchestra Musica Nobis sa uskutoční v sobotu o 18.00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera a zaznejú diela Beethovena, Bartóka či Griega.

Novoročný kus za kus

KOŠICE. Máte doma množstvo dekorácií, šiat, bižutérie, ktoré sú vo veľmi dobrom stave, neboli nosené a len doma zaberajú miesto? Prineste ich do Výmenníka Štítová a vezmite si, čo potrebujete. Pravidlo je kus za kus a priniesť je možné všetko, od oblečenia až po elektroniku. Od 14.00 do 18.00 hod.

Slávnosť

KOŠICE. Slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka (1920-1982) sa bude konať v sobotu. O 10.00 hod. začína Parastas v kaplnke Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka (Komenského 14), slúži archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej gréckokatolíckej eparchie. O 10.30 hod. začína na rovnakom mieste kolokvium pre odbornú i laickú verejnosť o osobe a diele Michala Lacka. Po skončení diskusie možnosť exkurzie v Centre spirituality , kde sa nachádzajú osobné dokumenty a fotografie zo života Michala Lacka. Na 14.00 hod. je naplánovaná panychída za prof. Michala Lacka pri jeho hrobe (cintorín Rozália) - protojerej Vladimír Varga, farár farnosti Košice-Nad jazerom.

Večer autorského čítania

KOŠICE. V Čavangu sa začína o 18.00 hod. večer autorského čítania. Svoje diela môžu prísť publiku predstaviť skúsení aj začínajúci autori.

Prechod Slanskými vrchmi

NIŽNÁ MYŠĽA. Oslobodenie obce Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie si aj tento rok pripomenú prechodom Slanskými vrchmi. Zraz účastníkov prechodu bude v sále kultúrneho domu od 7.00 do 7.30 hod. Predpokladaný príchod do obce je o 14.00 hod. Účastníci budú mať na výber dve trasy. Jedna je náročnejšia, do kopca, a druhá je určená pre menej zdatných turistov. Dĺžka je okolo 14 až 15 kilometrov.

Beh Slanskými vrchmi

NIŽNÁ MYŠĽA. V sobotu štartuje 6. ročník Behu Slanskými vrchmi, ide o rekreačný beh. Trasa nie je úplne totožná ako tá, po ktorej pôjdu turisti počas prechodu Slanskými vrchmi. Pre bežcov je pripravená trasa z obce na Biely vrch, následne Malú Márovku, Skárošskú vyhliadku, Veľký Milič a späť. Štart je naplánovaný o 8.00 hod.

Tuff Steppas & Haroon Ayyaz

PREŠOV. O 21.00 hod. sa vo Wave začne koncert dubového projektu Tuff Steppas, pri mikrofóne bude sekundovať Haroon Ayyaz z maďarského reggae soundsystému Dubapest HiFi.

Tatry Ice Master

VYSOKÉ TATRY. Umelci z niekoľkých krajín sveta budú počas víkendu 18. a 19. januára vo Vysokých Tatrách opäť vytvárať z ľadu majstrovské diela. Na Hrebienku totiž štartuje už 8. ročník tradičného podujatia Tatry Ice Master, na ktorom budú sochári vytesávať vyše 30 ľadových sôch. V prvý deň budú mať sochári za úlohu pripraviť ľadové sochy na tému Zachráňme našu planétu, téma druhého dňa bude Rozprávkový svet mojimi očami. Podujatie doplní vystúpenie Emmy Drobnej s predkapelou 2 Voisis v sobotu a Adama Ďuricu v nedeľu. Počas dňa budú pripravené rôzne hry a súťaže, po hudobných predstaveniach bude každý večer pripravená aj ľadovo-ohňová šou v podaní dvoch sochárskych tímov. Do hlasovania o najlepší tím sa tohto roku zapojí aj verejnosť. Návštevníci získajú v rôznych prevádzkach aj hlasovací lístok, ktorý môžu vyplnený vložiť do hlasovacej urny.

Nedeľa 19. januára

Benefičný koncert pre Mukačevskú 7

PREŠOV. Benefičný koncert Pre bytovku Mukačevská pripravujú organizátori v nedeľu 19. januára v Prešove. Od 14.00 h vystúpia v Tatran Handball aréne desiatky umelcov a interpretov. Hlavné pódium arény spojí pre dobrú vec fanúšikov rôznych druhov hudby, zaznie pop, rock, jazz, world music, ľudovka a aj operný spev. Otcom myšlienky koncertnej podpory je prešovský organizátor a známy dídžej Rudo Voit.

Vystúpia speváčky Katarína Knechtová, Beáta Dubasová, Viki Olejárová, Veronika Rabada a Michaella, speváci Lukáš Adamec s Viktorom Špakom, Allan Mikušek, Pavol Drapák a Jakub Petraník, skupiny Komajota, ElevenHill, Atlantida, Akustika, Hrdza, Papyllon, Stopa, Wandererove ségry, z ľudoviek Kandráčovci, Kollárovci, Ščamba, Rolland z Čirča, revivalové skupiny GeRock Kabát Revival, Pink Floyd Revival, country zaznie v podaní skupín Žobráci a BB Country.

Koncert podporia aj tanečníci Grimmy Dance Studio, rímskokatolícky kňaz a operný spevák Martin Šafárik aj známy prešovský virtuóz, saxofonista Mário Gapa Garbera. Moderátorskými vstupmi budú program spájať Rado Mešša, Michal Hudák ml., Stano Gális, Edo Michálek a hlavná predstaviteľka úspešného filmu Loli paradička Kamila Mitrášová.

KĽUD – Pisočok

KOŠICE. Obec Kladzany vo Vranovskom okrese je taká netradičná dedina. Divadlo majú jej obyvatelia v krvi a žijú ním úplne všetci. Svoju novú hru Pisočok prídu predstaviť v nedeľu do Kulturparku. Hra, ktorej autorom scenára a režisérom je Jozef Jenčo, je znova napísaná vo východoslovenskom dialekte a odohráva sa celá v Bratislave na pieskovisku. Prináša príbeh dvoch rodín z východu, ktoré sa prvý raz stretli na pieskovisku pri „vartovaní“ svojho vnúčika v Bratislave, kde ich deti spolu „nadivoko“ žijú. Hra sa začína o 18.00 hod.

Liturgia

KOŠICE. Pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920-1982) sa bude konať v nedeľu o 10.30 hod. archijerejská liturgia v chráme sv. Cyrila a Metoda v Krásnej nad Hornádom – kazateľ: vladyka Ján Babjak SJ, spev: katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Výročie oslobodenia Svidníka

SVIDNÍK. Na výročie oslobodenia Svidníka od fašizmu 19. januára bude o 14.00 hod. vzdaná úcta padlým vojakom a hrdinom oslobodzovacích bojov na pietnych miestach na Dukle, pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku a pri Soche generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Mesto v spolupráci so Základnou umeleckou školou Svidník pripraví aj slávnostnú akadémiu so začiatkom o 15.15 hod.

Štrbské bežky

ŠTRBSKÉ PLESO. Už sedem rokov sa organizátori zo Športového klubu Štrba snažia ponúknuť lyžiarskej verejnosti preteky, ktorých sa môžu zúčastniť všetci fanúšikovia bežeckého lyžovania bez ohľadu na ich vek a schopnosti. V nedeľu 19. januára sa tak na Štrbskom Plese uskutočnia verejné preteky v behu na lyžiach – Štrbské bežky. Hlavná súťaž začína o 13.30 hod.

Malý princ

PREŠOV. Do Stromoradia zavíta v nedeľu Eko divadielko s predstavením Malý princ, ktoré deťom povie niečo viac o ekológii. Malý princ prevedie všetkých návštevníkov po planétkach a vysvetlí, čo je to recyklácia a ako funguje. Na cestách spoločne stretnú kráľa, čo nevedel kraľovať, pijana a chamtivého biznismena, od ktorých si vzal veľké ponaučenie. Začiatok predstavenia je o 16.00 hod.

Statočný cínový vojačik

BARDEJOV. Viola, centrum pre umenie, predstavuje hudobno-dramatickú interaktívnu rozprávku Statočný cínový vojačik od Hansa Christiana Andersena. Deti sa stanú spevákmi aj hercami, aktérmi deja, ktorí šašom pomôžu riešiť záhadu. V Bašte o 16.00 hod.

Lara a nebo

POPRAD. Spisovateľ Zbyňo Džadoň a ilustrátorka Jana Kalixová porozprávajú, ako v Poprade vznikala kniha Lara a nebo. Autor taktiež zaspieva piesne, ktoré k príbehu patria. Ilustrátorka pre deti pripraví výtvarnú dielňu. Beseda sa začne v Dome kultúry v Poprade o 10.00 hod.