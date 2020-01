Tipy na dnes - štvrtok 16. januára

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

16. jan 2020 o 0:00 red.

Kapela No Name vystúpi v Rožňave o 19.00 hod. so sláčikovým kvartetom.(Zdroj: Anett Jodar)

Večer najlepších filmov a reklám

KOŠICE. Rok 2019 priniesol mimoriadne diela v oblasti svetovej kinematografie, televíznej produkcie a reklamy. Počas filmového večera uvidíte len to najlepšie z moderného vnímania audiovizuálneho umenia. Sprevádzať bude šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný. O 19.00 hod. v Tabačke.

Blizzard

KOŠICE. Košická country skupina Blizzard, ktorá vlani ohlásila koncertom Návrat znovuzrodenie kapely, prichádza v novom roku s novinkami vo svojej hudobnej tvorbe. Pesničky z vlastnej produkcie si bude môcť publikum vypočuť 16. januára 2020 o 19.00 hod. v Kulturparku.

No Name a sláčikové kvarteto

ROŽŇAVA. Skupina No Name v divadle Actores – po 20 rokoch v Rožňave a k 25. výročiu založenia divadla. Stretnite sa s No Name naživo. Hudobno-vizuálny koncert začína o 19.00 hod.

Srna v neraji

PREŠOV. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje prezentáciu básnickej zbierky Daniely Kapráľovej Srna v neraji. Ide o literárnu prvotinu všestranne nadanej osoby, ktorá sa venuje fotografii, kurátorstvu, muzeoedukológii, programovej dramaturgii a sporadicky výtvarnej a grafickej tvorbe. Básne Daniely Kapráľovej sú prevažne lyrickými miniatúrami. Prezentácia zbierky sa uskutoční 16. januára 2020 o 17.00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove.

The Sound is Innocent

BARDEJOV. Film The Sound is Innocent predstavuje hudbu ako hru a ihrisko, na ktorom sa hrá nástrojmi. Sprievodkyňou po tomto ihrisku je hudobná skladateľka a režisérka filmu Johana. Predstaví kľúčové osobnosti súčasného sveta elektronickej hudby. Začiatok filmu je o 19.00 hod.