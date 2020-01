Varíme s Korzárom: Panenka s figovou omáčkou, čokoláda pre dospelých, špenátové taštičky

Inšpirácie do vašej kuchyne.

4. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Panenka s figovou omáčkou

Potrebujeme: 2 bravčové panenky, 2 dl červeného vína, 1 červenú cibuľu, 6-7 sušených fíg, balsamicový ocot, trochu tmavého trstinového cukru, rozmarín, soľ, mleté čierne korenie, maslo, trochu oleja

Postup: Umytú a očistenú panenku vcelku osolíme, okoreníme a potrieme olejom. Potom si na panvici roztopíme maslo a mäso na ňom sprudka opečieme zo všetkých strán aj s vetvičkou rozmarínu. Potom panenku preložíme do pekáča a dáme asi na 7 minút do vyhriatej rúry.

Do výpeku si pridáme trochu masla a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu. Pridáme k nej najemno nakrájané figy, posypeme všetko trochou cukru a podlejeme vínom. Omáčku varíme tak, aby sa nám zredukovala na primeranú hustotu. Panenku vyberieme z rúry, nakrájame a polejeme figovou omáčkou.

Špenátové taštičky s fetou

Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 1 stredne veľkú cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, 400 g špenátu, 2 vajíčka, 150 g syra feta, soľ, mleté čierne korenie, 1 PL oleja, trochu hladkej múky

Postup: Na oleji orestujeme nadrobno pokrájanú cibuľu a cesnak. Pridáme špenát a necháme z neho odparte všetku vodu. Potom do špenátu vmiešame namrvený syr a až potom ho dochutíme soľou a korením. Odstavíme z tepla a na záver do špenátu vmiešame jedno rozšľahané vajíčko. Dôkladne premiešame a necháme trochu vychladnúť. Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Cesto rozvaľkáme a nakrájame na štvorce. Do prostriedku každého dáme špenátovú plnku, okraje štvorcov potrieme vlažnou vodou, preložte tak, aby nám vznikli trojuholníky a popritláčane okraje prstami. Hotové taštičky pokladáme na plech s papierom na pečenie, potrieme ich rozšľahaným a osoleným vajíčkom a v strede urobíme do každého dierku, aby mala para kde uniknúť. Taštičky upečieme dozlatista.

Horúca čokoláda pre dospelých

Potrebujeme: 50 ml rumu, 100 g čokolády, šľahačkovú smotanu, čokoládové vločky

Postup: Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli a pridáme k nej trochu šľahačkovej smotany, aby mala primeranú hustotu. Keď bude horúca, vlejeme do nej rum a vrch môžeme ozdobiť vyšľahanou šľahačkou a čokoládovými vločkami.