Výbuch v Prešove, výčiny počasia, mýtické Fekišovce. Najčítanejšie na Korzári

Top články v roku 2019.

30. dec 2019 o 0:00 Martin Belej

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Tak ako každý rok, aj teraz sme pripravili pre čitateľov prehľad najčítanejších článkov na webe korzar.sk.

Web Korzára dosiahol v roku 2019 rekordné čísla svojej histórie.

Mesačne prišlo na jeho články vyše 700-tisíc reálnych užívateľov, ktorí v priemere urobili približne 11 miliónov videní za mesiac.

Najsledovanejšou udalosťou roka bola, žiaľ, decembrová tragédia v prešovskej bytovke s ôsmimi obeťami a následné udalosti, ktoré s výbuchom plynu a jeho následkami súviseli.

V prvej desiatke najčítanejších článkov roka na korzar.sk je z desiatich až osem o tejto téme.

Najmä počas leta čitateľov zaujímali aj živelné pohromy, ktoré sa v tomto roku na východnom Slovensku prejavili nevídanou silou.

Špecifické boli články z malej dediny Fekišovce, ktorá sa vďaka svojej starostke stala známou po celom Slovensku, alebo iné zaujímavosti, aktuality a kauzy.

Desať najčítanejších článkov

1. Výbuch plynu v prešovskom paneláku zabil päť ľudí, obetí bude viac (minúta po minúte)

6. 12. 2019

Na Mikuláša, tesne po poludní, sa stala v Prešove tragická udalosť, ktorá nemala v histórii mesta obdobu.

Po výbuchu plynu a následnom požiari v bytovke na Mukačevskej ulici 7 na Sídlisku III zahynulo osem ľudí, približne 40 bolo zranených.

Udalosti sme priamo na mieste prostredníctvom našich redaktorov mapovali vo formáte minúta po minúte a informácie z webu Korzára hľadali ľudia po celom svete, čo potvrdila aj webová analytika.

Piatková minúta po minúte sa stala nielen najčítanejším článkom roka na webe celého sme.sk, ale aj najčítanejším článkom na webe Korzára v jeho histórii.

Žiaľ, tento rekord nikoho normálneho nemôže tešiť, história ho však zaznamená...

Oveľa viac zahriala pri srdci obrovská vlna solidarity s ľuďmi postihnutými výbuchom, ktorá sa rozbehla naprieč celým Slovenskom aj za hranicami prakticky pár minút po nešťastí.

2. Výbuch plynu v Prešove má osem obetí. Polícia zadržala šesť ľudí (minúta po minúte)

7. 12. 2019

Deň po tragickom výbuchu v Prešove mapoval Korzár situáciu minútu po minúte.

Požiar v bytovke sa podarilo v sobotu ráno uhasiť. Našlo sa sedem obetí, pozostatky ôsmej sa nenašli. Toto číslo sa už nemenilo.

Rozbehli sa aj bližšie polemiky o príčinách, hasiči prvýkrát otvorene hovorili o porušení predpisov pri oprave bytovky. Polícia začala trestné stíhanie, zadržala šesť osôb.

Evakuovaných bolo približne 220 ľudí zo zničenej bytovky. Ďalší evakuovaní boli z okolitých domov.

V Prešove fungovalo krízové centrum, pomáhali v ňom špecialisti z celého Slovenska.

3. Traja obvinení v kauze výbuchu bytovky idú do väzby (minúta po minúte)

9. 12. 2019

Pondelok bol prvý pracovný deň po prešovskej tragédii.

Udialo sa veľa podstatných vecí, ktoré Korzár opäť mapoval minútu po minúte.

Troch obvinených robotníkov v súvislosti s tragickým výbuchom vzal súd do väzby.

Hasiči zároveň na viacerých fórach trpezlivo vysvetľovali a argumentovali, prečo použili pri zásahu postupy, okolo ktorých sa rozbehlo množstvo laických pochybností.

Najčastejšie padali otázky, prečo nepoužili pri požiari vrtuľník, či nezlyhali plošiny, či prečo nepoužili vaky na zoskakovanie osôb.

Oficiálne sa potvrdila informácia o postupnom rozoberaní bytovky, otázny bol rozsah a spôsob.

4. Po výbuchu v Prešove obvinili troch ľudí zo všeobecného ohrozenia (minúta po minúte)

8. 12. 2019

Najdiskutovanejším momentom nedele po tragickom výbuchu v Prešove bolo obvinenie troch robotníkov, ktorí kopali tesne pred výbuchom výkopy na Mukačevskej ulici a pri tom poškodili plynové potrubie.

Traja živnostníci vykonávali prácu cez subdodávku pre VSE pri obnove elektrických rozvodov.

Korzár sledoval aj počas tohto dňa situáciu vo formáte minúta po minúta.

Mesto Prešov oznámilo, že všetky budovy okrem bytového domu č. 7 sú podľa statikov v poriadku a obývateľné.

Statici potvrdili, že bude nutné zbúrať minimálne štyri vrchné poschodia bytovky, všetky zainteresované strany však čoraz hlasnejšie hovorili o úplnom búraní, čo sa aj neskôr potvrdilo.

5. Statik po prvom dni búrania v Prešove: Celú bytovku treba dať dolu

16. 12. 2019

Už 16. decembra sa rozbehlo búranie poškodenej bytovky v Prešove. Pracovala na nej špeciálnym strojom firma Cannoneer z Českej republiky.

Dvanásťpodlažný bytový dom vážne poškodil výbuch plynu a následný požiar v piatok 6. decembra.

Hneď po začiatku prác bolo viac-menej jasné, že zbúrať bude treba celú bytovku. Zhodli sa na tom odborníci.

„Horné poschodia sú také degradované požiarom, že sa pri práci všetko rozsypávalo a padalo to dole. Došlo k preťaženiu stropov od materiálu. Niektoré spadli až dole. Stav je kritický aj na spodných poschodiach. V tejto chvíli to vyzerá tak, že celý dom pôjde dole,“ povedal statik Jozef Polák.

V tomto stave nemalo podľa statika význam technicky zachraňovať spodné poschodia.

6. Starostka Fekišoviec o videu: Mám indície o tom, kto to spáchal

10. 1. 2019

Dedinka Fekišovce v okrese Sobrance s necelými 300 obyvateľmi sa stala slávnou prakticky cez noc.

Na facebookovom profile Zomri bolo zverejnené 13-minútové video z decembrového ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Videli ho státisíce ľudí.

Rokovanie poslaneckého zboru viedla opätovne zvolená starostka Miloslava Fedorová (Smer-SD).

Štýl, akým starostka rokovanie viedla, bol aj pre laického diváka na prvý pohľad prinajmenšom veľmi neštandardný.

Vybrali sme sa priamo do Fekišoviec a zisťovali, ako tamojší ľudia na čele so starostkou na video reagujú a aký majú na celú situáciu názor.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PviLlgq7Hkc

7. Únik plynu a poškodené potrubie. Čo sa dialo pred výbuchom v Prešove

6. 12. 2019

Bezprostredne po výbuchu plynu v prešovskej bytovke sa začali hľadať jeho príčiny.

V bytovom dome bolo cítiť zápach unikajúceho plynu, krátko nato dostal Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia (SPP-D) hlásenie o prekopnutí plynovodu.

Hovorca spoločnosti Milan Vanga uviedol že, plynári boli na mieste výbuchu 19 minút od nahlásenia udalosti.

Zápach zemného plynu bol spoločnosti SPP-D hlásený o 12.12 hod.

O tri minúty neskôr nahlásila firma, ktorá pracovala na ulici, poškodenie plynovodu. O 12.21 hod. hlásila tiesňová linka 112 výbuch.

Tento sled udalostí sa stal aj predmetom a základom policajného vyšetrovania príčin a okolností tragédie.

Načítavám video... video https://vimeo.com/377795281

8. Strhli už polovicu bytovky. K zemi pôjde celá, rozhodol krízový štáb

17. 12. 2019

V utorok ráno, na druhý deň prác, sa špeciálny stroj opäť pustil do rozoberania bytovky, ktorú v Prešove zničil výbuch plynu.

Pred treťou popoludní bola zbúraná už viac ako polovica bytovky. Demolácia z jednej časti dokonca pokročila zhora až do výšky druhého poschodia.

Popoludní zasadol krízový štáb. Padol definitívny verdikt. Bytovku na Mukačevskej ulici č. 7 zbúrajú celú.

„Došlo k ďalším prepadom stropov, už nie je čo zachraňovať. Je to také poškodené, že ideme s budovou dole. Zo statického hľadiska nie je o čom,“ povedal statik Jozef Polák.

9. Riaditeľ hasičov: Pri oprave zničenej bytovky porušili predpisy

7. 12. 2019

V sobotu predpoludním po výbuchu v Prešove predstúpil pred novinárov krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru Ján Goliaš.

Uviedol závažné skutočnosti v súvislosti s bytovkou a jej úpravami.

„Poviem to natvrdo, s prerobením toho celého bytového domu hasiči nesúhlasili. Nesúhlasili sme so stavebnými úpravami v roku 2017. Boli tam porušené niektoré predpisy. To mohlo spôsobiť aj pád schodiska cez ktoré sme nemohli vnútro evakuovať," povedal Goliaš. „Bola to svojvôľa majiteľov bytového domu."

Príčinu výbuchu a požiaru riešil vyšetrovací tím a mala súvisieť s prerábkou plynu.

10. Finančný expert z východu rozbehol pyramídovú hru

23. 7. 2019

Uprostred leta rezonoval na webe Korzára prípad 30-ročného Dávida Gedeona.

Podnikateľ, ktorý sa prezentoval ako finančný expert, skončil v košickej väzbe.

Polícia ho obvinila zo zločinu podvodu v štádiu pokusu a z prečinu neoprávneného podnikania.

Gedeon sa dostal do problémov pre svoje rizikové finančné aktivity, ktoré rozbehol na vlastnú päsť a nesú všetky znaky pyramídovej hry.

Predtým, než sa Gedeon zviditeľnil stíhaním za ekonomickú trestnú činnosť, verejnosť v Bardejove ho vnímala ako štedrého mecenáša a záchrancu futbalu v meste.

Ďalšie poradie

11. V košickom paneláku unikal plyn. Hasiči urobili opatrenia

12. Ľudia zo zhorenej bytovky v Prešove: Holý život je to najdôležitejšie

13. V Košiciach krúpy vo veľkosti pingpongových loptičiek rozbíjali autám sklá

14. Rezešovci predávajú luxusné rodinné sídlo. Stojí viac ako milión eur

15. Obec z východu sa cez noc stala slávnou. Starostka baví celé Slovensko

16. Stíhačky preverovali nad Košicami talianske lietadlo, ktoré stratilo spojenie

17. Prešov rozdelí všetky peniaze zo zbierok ľuďom, práce zaplatí štát (minúta po minúte)

18. Luxus a gýč. Rezešovci svoje honosné sídlo nedokážu predať

19. Česká firma zbúra špeciálnym strojom bytovku v Prešove zdarma

20. Na východe vyčíňali búrky, vjazd na diaľnicu pri Prešove zalialo bahno

21. Košicami sa prehnala veľká búrka, zrejme išlo o supercelu

22. Zrážka dvoch áut pri Turni si vyžiadala štyri životy

23. Pelíšky majú 20 rokov. Takto sa zmenili Jindřiška, Michal, Uzlinka a Péťa

24. Riaditeľka skončila pre obscénne hry počas imatrikulácie

25. Fikcia: V Košiciach konečne otvorili nový akvapark

26. Masívny výbuch v Prešove zaskočil aj experta na výbušniny

27. Polícia poprela správy o zavraždenom prokurátorovi v Poprade

28. Povodeň zasiahla obce pri Prešove, padli nezvyčajné úhrny dažďa (minúta po minúte)

29. V Domaši je veľmi málo vody. Ukázali sa zvyšky domov

30. K trom obvineným za výbuch plynu v Prešove môžu pribudnúť ďalší

Najčítanejšie články na Korzári v roku 2018

