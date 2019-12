Silný vietor potrápi aj v nedeľu. Vytvárať sa môžu záveje a snehové jazyky

Meteorológovia vydali výstrahy.

28. dec 2019 o 19:54 TASR

VÝCHODNÉ SLOVENSKO So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas sobotnej noci a nedele (29. 12.).

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti viaceré výstrahy.

Súvisiaci článok Výstrahy v Tatrách turisti ignorujú. Horskí záchranári sa nezastavili Čítajte

Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie.

V polohách nad približne 1 000 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre celé východné Slovensko.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy Košického kraja do 18.00 h.

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi.

Vzťahuje sa na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad.