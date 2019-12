Varíme s Korzárom vianočné ryby: Kapor v pivnom kúpeli, na mede, rybičky pre detičky

23. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Vysmážaný kapor v pivnom kúpeli

Potrebujeme: naporciovaného kapra, 0,5 l piva, vajíčka, hladkú múku, strúhanku, nastrúhaný parmezán, soľ, mleté čierne korenie, olej, citrón

Postup: Porcie kapra umyjeme, dočistíme a osušíme. Potom ich dáme do širšej misky a zalejeme pivom. Misu zabalíme do fólie a dáme ju asi na hodinu na chladné miesto.

Zatiaľ si zmiešame strúhanku s parmezánom približne v pomere 2:1, rozšľaháme si vajíčka so štipkou soli a múku na obaľovanie.

Porcie kapra postupne vyberáme z piva a obalíme v múke, vajíčkach a parmezánovej strúhanke. Vypražíme ich v horúcom oleji, osušíme na papierovej utierke a podávame s mesiačikom citrónu.

Kapor pečený na mandliach

Potrebujeme: filety kapra bez kostí a kože, maslo, 30 g mandľových lupienkov, soľ, mletú rascu, čerstvý rozmarín, 1 citrón

Postup: Plech vystelieme alobalom, na ktorý dáme kúsky masla a na to rozložíme osolené a rascou posypané kusy ryby. Pokvapkáme ich citrónovou šťavou, poukladáme lístky rozmarínu a dáme piecť do rúry nastavenej na 180 stupňov. Asi po 20 minútach kapra posypeme mandľovými lupienkami, pokvapkáme roztopeným maslom a pečieme ešte asi 5 minút, kým mandle nechytia zlatú farbu.

Kapor na mede a orechoch

Potrebujeme: celého vypitvaného kapra, soľ, mleté čierne korenie. Na marinádu: 6 PL medu, 2 PL masla, 2 PL dijonskej horčice, 1 lyžičku worcesterskej omáčky, 100 g vlašských orechov

Postup: V hrnci roztopíme maslo s medom, horčicou a worcesterskou omáčkou. Umytého a osušeného kapra osolíme aj okoreníme zo všetkých strán a jeho vnútro potrieme touto medovou marinádou.

Dáme ho do pekáča, potom ho aj zvonku potrieme marinádou a posypeme orechmi. Ak sa nám zvýšila marináda, vylejeme ju do pekáča, všetko zakryjeme alobalom a dáme piecť. Asi po 20 minútach alobal odstránime, ak to bude potrebné, kapra podlejeme trochou vody a dopečieme.

Rybacie zvieratká pre najmenších

Ak vaše ratolesti ryby nemusia a vy ich chcete k tomuto jedlu priviesť, cestou môže byť takáto zábavná štedrovečerná pochúťka.

Potrebujeme: rybie filety bez kosti a kože, vajíčka, trochu mlieka, hladkú múku, jemnú strúhanku, kukuričné lupienky (cornflakes), soľ, olej

Rybu osušíme a pomocou ostrých formičiek z nich vykrojíme tvary zvierat, ideálne ryby, no isto ich zaujmú aj prasiatka či dokonca aj rybacie kométy.

Ak budeme používať čerstvé filety, je vhodné nechať ich poriadne vychladiť, aby sa s nimi dobre pracovalo.

Pripravené zvieratká osolíme a môžeme obaľovať najskôr v múke, potom v rozšľahaných vajíčkach s trochou mlieka a napokon v strúhanke s rozdrvenými kukuričnými lupienkami. Rybky vysmažíme v malom kastróle s vyššou hladinou oleja a osušíme na papierových utierkach.