Varíme s Korzárom: Stromčeky zo šošovice, kapustnica s papcunom, voňavý koláč

Inšpirácie do vašej kuchyne.

20. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Milí čitatelia.

Celý rok vám prinášame čerstvé správy a informácie z nášho regiónu, ktoré vznikajú v našej redakčnej „kuchyni“.

V tomto predvianočnom čase vám však chceme ponúknuť ešte čosi navyše. Pootvorili sme pre vás dvere do našich súkromných kuchýň, načreli sme do rodinných receptárov a prinášame vám recepty na vianočné dobroty, ktoré chutia nám a nebudú chýbať na našich vianočných a silvestrovských stoloch. Postupne budeme prinášať recepty na rôzne sladké i slané vianočné dobroty a jedlá. Tak nech sa páči, ochutnajte Vianoce podľa nášho gusta.

Silná kapustnica s papcunom

Potrebujeme: jušku (vodu z kyslej kapusty), hrsť kyslej kapusty, sušené umyté huby, mleté čierne korenie, 3 ks pretlačeného cesnaku a 10 ks (na 5 litrov) sušených sliviek, soľ, masť, cibuľa, hladká múka, červená paprika, vajce, hrubá múka

Postup: Jušku s kapustou varíme ¾ hodiny, keď je kapusta mäkká, prikladáme údenú klobásu, polievka päť minút povrie a vložíme do nej aj (vcelku) surovú klobásu. Potom sa varí na malom ohni (aby nevrela) zo 20 minút.

Klobásy odporúčame variť vcelku, aby sa mohli jesť aj osobitne. Sviatočná kapustnica je aj tak dosť hustá.

Z masti, cibule, hladkej múky, kúska rozotreného cesnaku a mletej červenej papriky urobíme na panvici zápražku, ktorú cez sitko dáme do polievky, premiešame a necháme zavrieť (tak za 3 - 5 min.).

Na domáci papcun (trené cesto) potrebujeme jedno vajce a hrubú múku. Z toho urobíme tvrdé cesto, ktoré nastrúhame na veľkom strúhadle a potom ho 3 minúty povaríme v slanej vode a scedíme.

Michal Frank, redaktor

Šošovicové stromčeky

Potrebujeme: jednu konzervu šošovice, polovicu póru alebo jednu strednú cibuľu, 250g šampiónov, dve paradajky, lyžicu horčice, štipku čierneho korenia, vajíčko, hrnček jemných ovsených vločiek, hrnček strúhanky, olej, soľ

Postup: Pór nakrájame na tenké kolieska (alebo cibuľu nadrobno), dáme do hrnca a na lyžici oleja opražíme. Keď začína chytať farbu pridáme na tenké plátky nakrájané šampiňóny, poprášime čiernym korením, posolíme, ak je to potrebné podlejeme vodou, prikryjeme a chvíľu dusíme.

Ku zmäknutým šampiňónom pridáme paradajky zbavené šupky a semienok pokrájané na kocky. Podusíme do zmäknutia a necháme vychladnúť. Do mixéra dáme vychladnutú šampiňónovú zmes, celú konzervu šošovice, vajíčko, lyžicu horčice. Rozmixujeme. Nemusíme úplne dohladka, je dobré, ak zostanú kúsky. Rozmixovanú zmes preložíme do misky, kde ju zahustíme asi tromi lyžicami ovsených vločiek a necháme chvíľu postáť, aby vločky nasiakli vlhkosť. Ak je zmes stále príliš mokrá a nedrží pokope, pridáme ďalšie vločky, prípadne strúhanku.

Z výslednej hmoty, tvarujeme na plech vyložený papierom na pečenie tenšie placky. Miesto, kde bude placka ležať prejdeme štetcom namočeným v oleji a každú placku zľahka obalíme v strúhanke, aby bol povrch po upečení chrumkavý. Placky môžeme tvarovať aj pomocou väčších formičiek. Stačí si formičku položiť na vymastené miesto na plechu, do nej vložiť hmotu, uhladiť a formičku zdvihnúť. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 až 200 stupňov dozlatista. Keď sa spodná strana začína sfarbovať placky pretočíme obracačkou a dopečieme. Výborne chutia so zemiakovým šalátom.

Monika Almášiová, redaktorka

Tekvicový koláč, ktorý vonia ako Vianoce

Potrebujeme: 500 g tekvice, 3 vajíčka, 1 vanilkový cukor, 300 g kryštálového cukru, 250 ml oleja, 1 a pol PL korenia na perníčky, 320 g polohrubej múky, 1 kypriaci prášok do pečiva

Postup: V miske zmiešame vajcia, vanilkový a kryštálový cukor. Pomaly prilejeme olej, perníkové korenie, múku, kypriaci prášok a nahrubo postrúhanú tekvicu, ktorú sme predtým očistili, prekrojili a zbavili jadierok.

Cesto vylejeme na plech alebo tortovej formy vystlanej papierom na pečenie. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 170°C približne 45 minút. Upečený koláč poprášime práškovým cukrom a pokrájame.

Michal Ivan, redaktor