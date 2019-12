Jiří Lábus: Som šťastný, splnil sa mi detský sen. Koľko je takých ľudí?

Za slávu vďačí nielen Rumburakovi.

26. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Je nesmierne pracovitý, milý, vtipný a hlavne úžasne ľudský. A to dnes nie je samozrejmosť. Najmä, ak má človek takú úspešnú kariéru ako on. Pre mnohých Rumburak, pre iných ˇživočichář Béďa“ z trilógie Slunce, seno... ďalší si s ním stotožňujú Marge Simpsonovú, obľúbený zábavný program Možno príde aj kúzelník, alebo nespočetné množstvo divadelných, filmových či dabingových postáv.... Skrátka, nezameniteľný JIŘÍ LÁBUS.

Svetoznámy čarodejník druhej kategórie

K vianočnému času patria rozprávky. A k rozprávam patrí aj on. Zahral si v mnohých, k tým najznámejším patria Čert ví proč, Princové jsou na draka, Nesmrtelná teta, Lotrando a Zubejda, ale jeho najznámejšou rozprávkovou úlohou je bezpochyby čarodejník druhej kategórie Rumburak z rozprávkového seriálu Arabela.

Aj sám Jiří Lábus považuje Rumburaka za svoju ikonickú postavu.

„Mal som len 28 rokov, keď mi Miloš Macourek a Václav Vorlíček dali túto úlohu. A táto rola ma dostala do širokého diváckeho povedomia,“ povedal nám herec počas tohtoročnej návštevy Košíc v rámci Art Film Festu.

Keďže 26. januára oslávi jubilejné 70. narodeniny, znamená to, že Rumburak je jeho „dvojičkou“ už vyše štyridsať rokov, no sláva tejto rozprávkovej bytosti za tie roky veľmi nevybledla.

Napriek tomu, že čarodejník bol vlastne záporná postava, mal vždy obrovské množstvo fanúšikov, vďaka čomu Jiŕí Lábus dostával celé kopy listov, v ktorých mu deti zvestovali, ako mu držia palce a on im, s humorom sebe vlastným, odpisoval, že za to pôjdu do polepšovne.

No neboli to len deti z Česka a Slovenska, ale aj z Nemecka či Poľska a ako sa s odstupom mnohých rokov dozvedel, mal fanúšikov aj v Rumunsku a na Taiwane.

„Boli sme tam s divadlom a raz prišli za mnou, že ma videli v televíznej rozprávke Arabela. Muselo to mať čínsky dabing, takže by ma zaujímalo, ako som znel po čínsky,“ opisoval so smiechom.

Očarený bábkami

Jiří Lábus však tvrdí, že náhody neexistujú a vždy je všetko ako má byť.

Zrejme to platí aj o jeho prepojení so svetom rozprávok. Práve tie ho totiž doviedli k herectvu.