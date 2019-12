Čo znamenajú vianočné tradície pre mladých?

Pýtali sme sa tiež, ako by vyzerala štedrá večera v ich réžii.

22. dec 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Zvyky a tradície sú bohatstvom každého národa. Nimi Vianoce dostávajú svoju tvár aj hodnotu. No v dnešnej globálnej dobe, keď máme na výber tisíce možností, môžu poľahky stratiť zmysel. Obzvlášť mladí bývajú náchylní upustiť od stereotypov, narušiť zabehnuté cesty a objavovať všetko nové a neznáme, čo svet ponúka. Pýtali sme sa preto tínedžerov a mladých dospelých, aký majú vzťah k vianočným tradíciám a čo by s nimi urobili, keby mali na výber.

Anketové otázky: 1. Bez ohľadu na to, ako bežne trávievaš sviatky, ak by si teraz mal/-a možnosť slobodne si vybrať, kde a s kým stráviš Vianoce, bolo by to: Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

a) Doma s rodinou b) S priateľmi v meste, na párty c) Na dovolenke s vybranou osobou/osobami 2. Štedrá večera v tvojom podaní by bola: a) Úplná klasika: oblátky s medom, polievka, ryba/rezne, zemiakový šalát, bobaľky, koláče b) Čistá exotika: hocičo, čo sa doma bežne neje c) Niečo medzi tým: niečo tradičné, niečo nové, prípade zdravšia alternatíva tradičných jedál 3. Aký máš vzťah k vianočným zvykom a tradíciám? Dodržiavaš ich? Zvykneš pozerať vianočné filmy, spievať koledy, dekorovať dom a pod.?

Tamara, 13

1. Asi by som si vybrala tráviť sviatky s rodinou, lebo oni mi sú takí najbližší a s nimi si najviac rozumiem. A sviatky sú skôr o tej rodine.

2. Zvolila by som si asi klasiku, je to také tradičné.

3. Každý rok pozeráme s rodičmi vianočné rozprávky, ideme k babke a tam sa stretneme s celou rodinou. A dodržiavame aj vianočné zvyky.

Natália, 13

1. Strávila by som ich s rodinou, asi tak ako každý rok. Alebo s babkou. Skrátka v rodine, pretože tak som si na to aj celkom zvykla. A príde mi to také milé, keď sme všetci spolu, lebo počas roka nestíhame.

2. Moja štedrá večera by bola klasika: zemiakový šalát a možno rezne, to mám rada.

3. Pozeráme rozprávky, pretože v podstate nič iné v telke ani nejde. A mám rada oblátky, to je také tradičné. Alebo prekrajovanie jablka, lebo sa mi páči, keď tam vyjde tá hviezda. Tradície mám rada.

Dávid, 15

1. Bol by som s rodinou, lebo sú to sviatky a musíme byť s rodičmi doma a zíde sa celá rodina. Možno by som si zavolal domov ešte niektorých kamarátov, ale prosto bolo by to hlavne s rodinou.

2. Štedrá večera by bola tradičná bez zmeny.

3. Jediné, čo z tých tradícií dodržiavam sú tie rozprávky, to je všetko. Ostatné nič, asi k tomu nemám vzťah.

Laura, 16

1. Asi by som bola s rodinou, lebo si myslím, že Vianoce sú hlavne o tom, že sa stretáva rodina.

2. No, možno by som vyskúšala aj nejakú zmenu. Možno nejaké thajské alebo ázijské jedlá, alebo niečo tradičné, len na zdravší spôsob.

3. Určite si rada pozriem tie klasické rozprávky. Tie zvyky až tak nedodržiavame, len niektoré.

Dávid, 18

1. Určite by som bol doma s rodinou, lebo vždy je to tak. Každý rok som s rodinou. Ale mimo tradícií by to boli asi kamaráti mimo Slovenska. Šiel by som niekde do Álp aj rovno na lyžovačku, niečo nové poznať a tak.

2. Vyskúšal by som hocičo nové. Aj keby som šiel na dovolenku, vyskúšal by som tam niečo.

3. V našej rodine máme také obyčajné tradície a takto to nejako funguje vždy.

Viktor, 19

1. Bol by som s rodinou doma, lebo Vianoce sú o pokoji a pohode a najlepšie je ich stráviť niekde doma a nie plašiť sa za letenkami alebo za ubytovaním.

2. Bola by to klasická kapustnica, rezeň, zemiakový šalát a koláče. Nič viac, žiadna zmena, možno iba pivo.

3. Vždy máme niečo také doma, takže nejako sa tomu nebránim ani to nemením. Vždy máme výzdobu a pozeráme rozprávky.

Lukáš, 19

1. Radšej by som bol doma s rodinou. Myslím si, že tam je to asi najlepšie. Nepokladám za dôležité byť s priateľmi práve na Vianoce.

2. Skôr by som si vybral tú klasiku, lebo je to taký zvyk a najviac to pripomína tie Vianoce. Takto je to najlepšie.

3. K tomu nemám nejaký extra vzťah, že to musí byť. Skôr je pre mňa dôležitejšie byť s tými najbližšími, než všetko zdobiť.

Katarína, 23

1. Určite by to bolo s rodinou, ale to už je jedno kde, či v zahraničí alebo doma. Ale asi skôr doma. Ale vycestovala by som, ak by to bolo s celou rodinou. A asi by som skúsila ísť niekam do tepla.

2. Ja by som skúsila to tradičné menu aj porušiť. Určite by som vymenila šalát a klasické ryby, aby neboli vyprážané. Niečo ako zdravšia alternatíva tradičného menu. Ale skúsila by som napríklad aj thajské jedlo.

3. Mám veľmi rada vianočné tradície, čiže všetky svetielka, stromčeky, melódie. Určite som za. Aj tie vianočné rozprávky, to patrí k tomu.

Patrícia, 23

1. Zatiaľ by to bolo doma s rodinou, lebo ešte žijem s rodičmi a so sestrou. Ale potom, keď si založím vlastnú rodinu, tak by som si dala možno každých päť rokov niečo iné v zahraničí, niečo exotické alebo tak. Ale teraz nie. Napadá mi Monako, lebo som tam mala ísť na Silvestra. Ale či by som tam chcela stráviť Vianoce? Neviem si to predstaviť. Neviem ani, aké tam majú tradície. Prosto Vianoce sú také pre rodinu. A každý rok je to takmer rovnaké.

2. Bolo by to normálne to isté, čo máme vždy, ryba, šalát. A máme zdravší šalát, nemáme zemiaky. Ako hovorím, je to každý rok od môjho detstva rovnaké, to už je taký zabehnutý systém a nechcela by som to zmeniť.

3. No aj tradície mám už také zaužívané. Návštevy, to je taká tradícia. Neviem, či rozprávky veľmi pozerám, ale vždy ich niekde v pozadí počujem a vidím. A koledy spievame, asi keď ideme na návštevy, to by som tiež nemenila. Je to taká klasika, patrí to k tým sviatkom. Ako aj na svadbe sú isté tradície, ktoré, ak by sa nedodržali, tak to už nie je taká klasická svadba. Asi som taká zásadová, tradičná.

Klára, 28

1. Bola by to rodina, pretože si myslím, že Vianoce sú práve o rodine, že sú to také sviatky rodiny, radosti, pokoja a možno pre niektorých aj zmierenia. Ani keby ma niekto vtedy zavolal von, neprijala by som to.

2. Asi by to bolo niečo medzi tým, tradície, ale prispôsobené. Poviem to napríklad na mojom bratovi. On nemá rád kapra a ja takisto nie, takže my máme väčšinou filé alebo nejaký rezeň. Dokonca brat si dá aj vyprážaný syr. Prosto prispôsobila by som to tomu, čo má tá rodina rada.

3. Ako ktoré, ale myslím si, že niektoré tradície sú určite dobré. Tie, ktoré nám robia radosť, tie zachovávame. Alebo také, ktoré prinášajú trocha nostalgie. Aj to k tomu patrí, trošku si zaspomínať na minulé roky, na to, ako sme sa mali. Ale spraví to aj takú atmosféru Vianoc a prijatia.