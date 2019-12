Vojtěch Dyk: Ak sa voči sláve obrníte, nedoženie vás

Charizmatický spevák ešte stále verí na Ježiška.

25. dec 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

Charizmatický český spevák a herec VOJTĚCH DYK nemá rád materiálne dary, radšej venuje blízkym zážitok. A okrem toho, ešte stále verí, že darčeky nosí Ježiško. Na koncertoch podáva divákom kvalitnú whisky, a keď cíti rutinu, radšej odchádza. S herečkou Tatianou Vilhelmovou sa oženil tento rok. Populárny manželský pár vychováva Tatianiných dvoch synov Františka a Cyrila z predošlého vzťahu a tiež spoločného syna Aloisa. Rozhovor sa uskutočnil pred Vojtovým historicky prvým koncertom na východnom Slovensku v Košiciach, ktorý odohral s kapelou B-Side Band.

Ešte predtým ako sme začali rozhovor, ste povedali, že je „to len tak“ postaviť sa na pódium pred publikum, ale pre bežného človeka „to len tak nie je“...

- Hovorím to tak, pretože to robím celý život. Keby som bol stolárom, tak by som tiež povedal, že je „to len tak“. Ale tiež nebudem hovoriť, že to čo robím, nie je práca. Je to veľká práca, pri ktorej vydávam veľa energie. Zároveň však s big bandom nemám pred vystúpením vôbec stresy.

Čiže už je to pre vás tak trochu rutina?

- Nie, rutina to určite nie je. Našťastie. Pretože ja keď niekde cítim rutinu, tak odchádzam, takže takto by som to nenazval. To vôbec nie. Baví ma, aká je pred vystúpením ľahká tréma, z toho, aké bude publikum, tak ako napríklad tu u vás v Košiciach, ale verím, že tu bude dobrá nálada.

Mňa zaujalo vaše pódium, ktoré vyzerá tak trochu ako bar. Vy teda počas koncertovania ponúkate drinky?

- Divákom to núkame úplne zadarmo. Máme tu výbornú kvalitnú whisky. Chceli sme sa cítiť ako doma, preto sme zvolili túto scénu s barom, veď sa hovorí, že všade dobre, doma najlepšie. S touto scénou sme veľa jazdili v Čechách. A my sa dobre cítime v bare, prípadne v nejakej putike. Preto vznikol tento návrh a zatiaľ sa oplatil, aj keď bohužiaľ, niekto je v tomto bare nielen počas vystúpení, ale aj predtým. Občas sa tak môže stať, že tak aj ten koncert vyzerá...

Vy ste aj naspievali pieseň Alkoholická, ešte sa vám žiadni abstinenti nesťažovali, že ste....

- ... prestrelili? Našťastie, som túto pieseň nezložil. Oslovila ma vokálna kapela Skety, čo je podľa mňa najlepšia vokálna kapela v Čechách. Nikto ma preto nekontaktoval, ale v Čechách k tejto piesni majú pozitívny vzťah.

Svoj posledný sólový album D.Y.K. ste nahrávali v New Yorku. Prečo tam?