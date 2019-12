Sneženie robí problémy na cestách východného Slovenska

Prvý sneh priniesol aj viaceré dopravné nehody a kolóny.

2. dec 2019 o 8:26 (aktualizované 2. dec 2019 o 9:54) Michal Frank, Michal Ivan, Klaudia Jurkovičová, TASR, SITA

Správu aktualizujeme.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Sneženie na väčšine územia Slovenska sa v pondelok ráno podpísalo pod komplikácie v doprave.

Kolóny a zdržanie sa týkajú aj východoslovenských metropol.

Na vjazde do Prešova zo Sabinova sa v kolóne zdržali šoféri približne 40 minút.

Kolóna sa vytvorila v dôsledku nehody aj na Sečovskej ceste v Košiciach.

"V smere do mesta je blokovaný jeden pruh, v kolóne stratíte asi 20 minút," upozorňovala Zelená vlna RTVS.

Na úseku D1 Matejovce - Levoča na severovýchode Slovenska a na rýchlostných cestách v okolí Košíc je na vozovkách vrstva čerstvého snehu do jedného centimetra.

Pre silné sneženie je dohľadnosť znížená na 100 m na D1 Poprad - Levoča.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na značnej časti územia pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého a miestami utlačeného snehu do 1 - 2 cm.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na niektorých sa vyskytuje čerstvý sneh do 1 - 2 cm.

Situácia pod Tatrami

Cesty pod Tatrami sú napriek sneženiu zjazdné a doprava bez problémov.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre Poprad Mariána Barillu boli cestári na túto situáciu pripravení.

„Máme už dávnejšie zavedené 24-hodinové nepretržité zmeny, naši dispečeri sledujú vývoj počasia, takže sme sneženie očakávali. To sa začalo v skorých ranných hodinách a hoci je sneženie sústavné, nie je intenzívne, takže na cestách problémy nerobí,“ uviedol.

Cestári od skorých ranných hodín pluhujú a posypávajú jednotlivé úseky.



Podľa Barillu by snežiť malo počas celého pondelka až do utorkového obeda, a to najmä vo vyšších polohách.

„Očakávame, že za tento čas napadne do 10 centimetrov nového snehu,“ poznamenal.

Zároveň vyzval všetkých motoristov, aby boli na cestách opatrní a prispôsobili svoju jazdu stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Cestári už pracovali v rámci zimnej údržby od takmer polovice novembra, keď posypávali cesty v nočných hodinách v blízkosti vodných tokov a na mostoch, kde lokálne vznikala poľadovica.

Varovanie meteorológov Na severe Slovenska v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa od 19:00 môžu ojedinele tvoriť snehové jazyky. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstraha prvého stupňa platí od pondelka od 19:00 do 09:00 nasledujúceho dňa. Podľa meteorológov tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Dodávajú, že výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

(zdroj: SHMÚ)