Koučka úspešného života: Venovať sa záľubám nie je sebeckosť

Martina Magic o koníčkoch v pracovnom aj osobnom živote.

29. sep 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Robiť až do konca života to, čo milujeme, je snom zrejme každého človeka. Nie každý má však to šťastie živiť sa tým, čo ho baví, a nájsť si popri práci a domácnosti čas na záľuby býva neraz náročné. MARTINA MAGIC, koučka a lektorka, ktorá svojich klientov vedie k úspešnému a vysnívanému životu, tvrdí, že venovať sa koníčkom nie je sebeckosť, práve naopak. Len oddýchnutý človek je pre svoje okolie prínosom. A nájsť si na ne čas je len otázkou usporiadania si priorít.

V spoločnosti v poslednom čase rezonujú najmä dve posolstvá, týkajúce sa správneho životného štýlu, a to neustále na sebe pracuj, no zároveň aj užívaj si život a ži svoje sny. Obe sú, zdá sa, v priamej opozícii, no tiež ponúkajú silné dôvody, prečo ich začať žiť. Môže podľa vás človek oba tieto životné štýly skĺbiť tak, aby nielen stíhal povinnosti, ale aj si užíval život, venoval sa voľnočasovým záľubám, plnil si sny a zároveň by osobnostne či kariérne rástol?

- To, čo ste opísali, je veľmi výstižná definícia takzvaného work-life balance, čiže vyrovnaného životného štýlu. V mojej koučovacej praxi riešia klienti túto tému veľmi často. Napriek tomu, že ja ako kouč neradím a nehodnotím, sprevádzam mojich klientov k ich vlastným riešeniam a odpovediam. Skĺbiť pracovnú a oddychovú časť života je nielen možné, ale priam životne dôležité. Nerobme si ilúzie, že niekedy nájdeme dokonalú harmóniu. Je však nevyhnutné vedome si všímať, kde sa nám tie pomyselné jazýčky na váhach presúvajú. Napríklad ak pracujem každý deň prevažne s počítačom, mala by som vo voľnom čase byť aktívna fyzicky. Posilňovať a regenerovať tie svaly, ktoré sú namáhané. Jednostrannú záťaž vyvážiť regeneráciou.

Mnohých ľudí pohlcuje práca a starostlivosť o rodinu tak veľmi, že nemajú na koníčky čas. Byť zaneprázdnený sa stáva akoby znakom dôležitosti a záľuby sú považované neraz za márnivosť alebo pridrahý luxus. Je to v poriadku, ak človek dobrovoľne odmietne záľuby a zameria sa len na povinnosti a ciele? Je to vôbec zdravé?

- „Nemať čas“ a „nestíhať“ sú akési novodobé ochorenia našej doby. Ja som však presvedčená, že je to iba vecou nastavenia našej mysle. Ak je zdravie našou prioritou, dokážeme zaradiť do svojho programu aj šport, aj keď pracujeme, staráme sa o dom alebo rodinu. Zamerať sa iba na povinnosti a ciele považujem za skratku k vyhoreniu. Naše telo nie je stroj, má obmedzenú životnosť aj funkcionalitu a ak sú naň kladené privysoké nároky, vráti nám to. Stačí bdelo pozorovať, ako s nami komunikuje. Dáva signály, varuje. Tí pozornejší si dajú poradiť. Tí, ktorí na svoje zdravie, či už psychické, alebo fyzické, nekladú dôraz, tí to skôr či neskôr pocítia. Viete, čo je jediná spravodlivosť na tomto svete? Že pre každého má deň 24 hodín. Je iba na nás, ako s nimi naložíme.

Aké benefity nám prinášajú do života záľuby? Prečo je vlastne dôležité venovať sa tomu, čo nás baví, odhliadnuc od toho, že sa nám to páči a robí nás to šťastnými?

- Záľuby sú od slova ľúbiť. To znamená, ako sa cítim, keď robím činnosť, ktorú mám veľmi rada. Robím ju s ľahkosťou, nabíja ma energiou a dobrou náladou. Regenerujem či už svoje telo, alebo myseľ, ideálne oboje. Nepoznám lepší dôvod pre t o, robiť, čo nás baví, ako ten, že sa venujem najdôležitejšiemu človeku vo svojom živote – sebe. Iba keď som oddýchnutá a plná energie, tak som prínosom aj pre svojich blízkych. Smiete si uvedomiť, že venovať sa svojim záľubám nie je sebeckosť.

Existuje nejaká rozumná miera, koľko času by sme mali venovať záľubám, aby nám popri povinnostiach poskytli dostatočný oddych?