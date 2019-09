Východniari vyšli do ulíc, chcú slušné Slovensko (minúta po minúte)

Po mesiacoch sa opäť konajú mítingy.

20. sep 2019 o 17:51 (aktualizované 20. sep 2019 o 19:34) Michal Frank, Michal Ivan, Michal Lendel, Klaudia Jurkovičová, Jana Otriová, PATRÍCIA ZEKUCIOVÁ

Dianie na protestoch v Košiciach, Prešove a Humennom sme sledovali minútu po minúte

19.33 Minútu po minúte sme ukončili.

19.30 Košice - Protestného zhromaždenia sa v Košiciach zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Skončilo sa bez incidentov, ľudia sa pomaly a v pokoji rozchádzajú.

19.29 Košice - Daniel Pastirčák bol posledným z rečníkov na košickom podujatí, ktoré uzavrela hymna.

19.25 Košice - Spisovateľ Daniel Pastirčák pripomenul tragédiu, pri ktorej vyhasli dva mladé životy: "Výstrely z Veľkej Mače zobudili celé Slovensko. Ak by mi niekto pred rokom povedal, že vyšetrovatelia majú vinníkov, neveril by som."

19.18 Košice - Zlatica Kušnírová si za kritiku Roberta Fica, bývalého prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a ďalších vyslúžila mohutný potlesk.

19.12 Košice - Organizátor uviedol na pódium matku zavraždenej Martiny Kušnírovej, ktorá dnes absolvovala protesty v Kežmarku aj v Prešove.

Vyzvala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby odstúpil z funkcie kvôli svojim prepojeniam.

"Bola to politická vražda, musí prísť zmena. Už nám všetkým ide o všetko," vyhlásila Zlatica Kušnírová.

19.07 Košice - Kuciakov otec napísal list, v ktorom sa poďakoval zhromaždeniu, že nezabudli.

Ľudí vyzval, aby neprestali podporovať vyšetrovateľov i všetkých tých, ktorí bojujú za pravdu.

19.06 Košice - Zlatica Kušnírová už dorazila z Prešova do Košíc.

18.59 Košice - Zástupca iniciatívy Za slušné Slovensko Jakub Ivančo hovorí, že povinnosťou každého politika je odstúpiť z postu v prípade, ak je spochybnená jeho bezúhonnosť. A to sa dnes nedeje.

18.55 Prešov - Protest sa skončil slovenskou hymnou. Ľudia sa v pokoji rozchádzajú.

18.54 Prešov - Ako posledný v Prešove vystúpil Silvester Lavrík.

"Stretávame sa, aby sme Robertovi Ficovi a jeho samozvaným advokátom, skompromitovaným spolustraníkom a spoluvládcom nahlas a spolu povedali, že existuje aj iný svet než ten ich. Svet v ktorom zodpovední a prezieraví občania protestujú proti každej neprávosti. Spolu a nahlas," povedal Lavrík.

"Doba Roberta Fica skončila," dodal.

18.44 Prešov - Ľudia prichádzali postupne počas protestu, podľa odhadov organizátorov ich do Prešova na námestie prišlo 300 - 400.

18.40 Humenné - Po pár minútach sa zhromaždenie, zrejme najmenšie na Slovensku, skončilo.

18.40 Prešov - Predstavitelia Za slušné Slovensko prečítali list od Kuciakovcov.

"Aj keď to vyzerá, že sa toho mnoho zmenilo, stále to nie je dosť. Denne sledujeme nové a nové prepojenia, ktoré nemôžeme dopustiť a ktoré v demokraticky fungujúcej spoločnosti nemajú mať miesto. Každá podozrivá osoba po prevalení kontaktov útočí na novinárov, organizácie, vyšetrovateľov, prokurátorov a políciu. Bránia sa, aj keď vedia, že pravdu nemajú. Časť ľudí im však verí," prečítali list organizátori.

Viki Olejárová spieva Kryla. Na konci vystúpi aj spisovateľ Silvester Lavrík.

18.38 Humenné - Záverečné slová patrili Mičovskému, zdôraznil, že okrem slušnosti, ktorá je základným atribútom vzťahov medzi ľuďmi, treba prejaviť aj odvahu.

„Chcem sa poďakovať tým, ktorí v minulosti i teraz odvahu prejavovali, lebo bez toho sa veci nepohnú dopredu. Už aj Winston Churchil povedal, že sme nevymysleli nič lepšie ako demokraciu, preto musíme byť s ňou spokojní. Ale dnes mnohí demokraciu zamenili za lotrokraciu. Ľudia, ktorí sa veľmi rýchlo zorientovali a zistili, že sa dá u nás kúpiť výrok vyšetrovateľa, podanie prokurátora, rozhodnutie sudcu, dokonca štátna tajomníčka... Títo ľudia zneužívajú svoje postavenie a nám, ľuďom, by to nemalo byť jedno. Je na to jediný liek - občianska angažovanosť. Čo sa za ten rok zmenilo? Po roku sme zistili, že niektoré veci sú oveľa horšie, ako to vyzeralo,“ dodal.

18.36 Prešov - Na pódiu vystúpil novinár Michal Frank.

"Pozícia novinárov a žurnalistického stavu sa zhoršila a politici dokonca opäť zavádzajú reštriktívne nástroje, ako je právo na odpoveď. To, že sprísňujú podmienky 19 mesiacov po vražde, aká nemá obdoby v strednej Európe, mi príde absurdné. Viaceré novinárske organizácie sa obrátili na prezidentku Zuzanu Čaputovú a jednou z nich je Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku Cenpress," povedal Michal Frank.

Číta otvorený list prezidentke, aby zvážila svoj podpis k novele tlačového zákona.

18.33 Košice - Herečka Zuzana Psotková prečítala pred zhromaždením spoločný list niekoľkých iniciatív, ktoré akciu podporili.

18.31 Humenné - Cestu na humenské zhromaždenie až zo Strážskeho meral pilot Gabriel Kaňuch, ktorý bol doteraz na všetkých zhromaždeniach Za slušné Slovensko. Vždy na ne prišiel s valaškou.

„Valaška bola odjakživa symbolom odporu Slovákov voči maďarsko-slovenskej vrchnosti. To chcem prejaviť aj dnes. Moje posolstvo je, že štrganie kľúčov je už neefektívne,“ zdôraznil.

18.30 Humenné - Komornému zhromaždeniu sa prihovoril Juraj Levický, vedúca osobnosť židovskej komunity v meste.

„Ťažko mi je sledovať terajšiu situáciu na Slovensku, hlavne rôzne aféry. Mrzí ma, že mafia, ktorá tu vládne, nedovolí normálnym ľuďom sebarealizovať sa a niečo dokázať. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby Slovensko už konečne dosiahlo to, aby tu ľudia pokojne a bezproblémovo mohli žiť,“ povedal.

18.30 Košice - Novinár Dušan Karolyi sa podelil s protestujúcimi o svoje skúsenosti, hovoril o skorumpovaných súdoch i polícii. Upozornil , že boj za slušnú krajinu stále nie je na konci.

18.26 Prešov - Na pódiu vystúpil aj Daniel Pastirčák: "Prečo sme tu znova? Lebo nezabúdame a nesmieme zabudnúť. Chcem poďakovať pani Kušnírovej, ktorá s láskou a odvahou vracia túto tému. Stojíme pri vás, lebo vražda sa týka nás všetkých. Nie sme tu iba preto, aby sme si pripomínali našu minulosť, ale tá hrozná minulosť je stále prítomná. Od toho, ako sa k nej postavíme, závisí naša budúcnosť."

18.23 Prešov - Zlatica Kušnírová na námestí pripomenula: "O všetkých prepojeniach písal Janko a doplatil na to životom, a aj moja Maťa bola v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Pre tú špinu zomreli. Premiér býval v susedstve mafiána, minister vnútra kšeftoval s daňovým podvodníkom. V každej inej krajine by to tak nebolo. Na Slovensku je to, žiaľ, tak, lebo im to my dovolíme. Po zverejnení Threemy vyšli všetky prepojenia na najvyššie miesta na povrch."

Podľa nej to bola politická vražda na pokyn tých najvyšších.

Kušnírová žiada aj vyvodenie personálnej zodpovednosti. "Všetci musíme za Martinku a Janka bojovať a nielen za nich, ale už za vás všetkých, aj za vaše deti. To, čo im sa stalo, bola politická vražda na pokyn tých najvyšších," zakončila svoj príhovor.

18.21 Košice - Ako prvý k zhromaždeniu prehovoril organizátor Ján Gálik. Pripomenul, že ľudia, ktorí dnes do Košíc prišli, v tom nie sú sami, protestuje sa aj v dalších mestách na Slovensku i v zahraničí.

Upozornil na odhalenia, ktoré po vražde vyplávali na povrch.

18.18 Humenné - Humenčania protestujú v komornom zložení. Počet účastníkov sa dá zrátať na prstoch dvoch rúk.

Líder neformálneho zoskupenia Ján Mičovský zdôraznil, že vlani bolo Humenné medzi prvými mestami, ktoré sa aktívne zapojili do protestov a obyvatelia mesta a okolia svojou angažovanosťou vyjadrili postoj k udalostiam, ktoré hýbali spoločnosťou. Dnes je situáciu trochu iná, aj keď v občianskej angažovanosti poľaviť netreba.

„Len slušnosť nestačí, treba aj odvahu prejaviť aj svoj názor,“ vyhlásil.

18.13 Prešov - Protest sa začal minútou ticha. Ako prvá vystúpila Zlatica Kušnírová.

„Ja si myslím, že stále to má zmysel, ale účasť je slabá. Mali by sa ľudia prebudiť, pretože tu nejde iba o Martinku a Janka, ale o nás všetkých. Výsledkom sú zverejnené informácie z Threemy a všetky tie prepojenia mafie na vládu. Ľudia by sa mali prebudiť zvlášť pred voľbami a rozmýšľať, koho voliť,“ povedala.

18.10 Prešov - V Prešove sa ľudia stretli opäť na námestí. Účasť je však zatiaľ slabšia, na námestí je roztrúsených približne 200 ľudí.

18.10 Košice - Priestor pri Dolnej bráne sa postupne zapĺňa, organizátor Ján Gálik upozornil, že sa stále čaká na niektorých hostí a preto sa s programom začne o niekoľko minút neskôr.

17.57 Prešov - Ľudia sa zbiehajú. Je tu už kňaz a publicista Daniel Pastirčák, vystúpi medzi prvými. Príde i Zlatica Kušnírová, potom obaja idú do Košíc.

17.53 Humenné - Humenčania sa k protestom Za slušné Slovensko pridali na poslednú chvíľu.

„Vo štvrtok padlo rozhodnutie, vyrobili sme pozvánku, zverejnili sme ju na sociálnej sieti,“ hovorí Ján Mičovský, líder neformálneho zoskupenia Príď a Poznaj, ktoré je spolu s mládežníckym parlamentom FreeMar organizátorom zhromaždenia.

To zrejme ovplyvní aj účasť Humenčanov. Pod levmi neďaleko zámku na pešej zóne je necelá desiatka ľudí.

17.30 Prešov - V Prešove už na miesto protestu dorazila prvá skupinka mladých ľudí v tmavom oblečení a s bielymi maskami na tvárach. Je tu aj Viki Olejárová, ktorá teraz spievala s Müllerom a Kollerom, a bude celý večer hudobným hosťom.

Fakty Po niekoľkomesačnej prestávke sa opäť konajú protesty, organizuje ich iniciatíva Za slušné Slovensko. „Veríme, že vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude čoskoro ukončené a páchatelia obžalovaní. Naša prvá požiadavka sa vďaka odvážnej a dôkladnej práci vyšetrovateľov a prokurátorov napĺňa. Pozorne ju naďalej sledujeme. Druhá požiadavka – nová a dôveryhodná vláda – získava na dôležitosti každou ďalšou odhalenou kauzou, ako aj prichádzajúcimi voľbami,“ informovali organizátori. Zhromaždenia sa konajú v Londýne, Brne, Viedni, v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a ďalších mestách Slovenska., Na východe sa uskutočnia v Kežmarku so začiatkom o 16.00 hod. V Prešove, Bardejove, Humennom a v Košiciach sa začínajú o 18.00.