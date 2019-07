Polstoročie od pristátia na Mesiaci: Prenos hltala celá dedina

V televízii videli čierno-biele tiene, ale bolo to výnimočné.

20. júl 2019 o 15:18 Katarína Gécziová

KOŠICE. Keby jej niekto povedal, že pristátie Američanov na Mesiaci bude prvým a jediným, ktoré za 50 rokov uvidí, neverila by tomu.

Košičanka Soňa Halászová mala 18 rokov, keď doma so zatajeným dychom rovnako ako milióny ľudí po celom svete sledovala priamy televízny prenos prenášaný z Mesiaca.

Písal sa 20. júl 1969 a dvojica Američanov Neil A. Armstrong a Edwin „Buzz“ E. Aldrin sa stali prvými ľuďmi, ktorí vstúpili na povrch Mesiaca.

Ich ďalší kolega Michael Collins zatiaľ pilotoval veliteľský modul.

Košičanka: Úžasné pocity

„Prenos sa vysielal z Prahy, uvádzali ho dvaja redaktori. Neskoro v noci už v televízii bežali zábery z Mesiaca. Boli to viac menej čierno- biele tiene, ale dalo sa rozoznať astronautov chodiacich po mesačnom povrchu. Boli to úžasné pocity a ja som šťastná, že som to vtedy mohla sledovať a prežiť začiatky kozmonautiky. A keby som vtedy vedela, že to bude na dlhé polstoročie jediný raz, čo sa niekomu podarí dostať na Mesiac, zasmejem sa tomu,“ spomína si na svoje pocity Halászová.

Košičanka aj svoj profesijný život zasvätila kozmonautike a astronómii, keďže pracovala v košickom planetáriu.

Keď zlyhá počítač, nastúpi človek

Tento týždeň si tiež počas slovenskej premiéry pozrela v košickom kine Úsmev nový americký dokument Apollo 11, ktorý približuje atmosféru historickej udalosti prostredníctvom nezverejnených záberov z úspešnej misie NASA.

Ten odkryl viacero faktov, o ktorých verejnosť príliš veľa nevedela.