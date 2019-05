Bičovi sa páči tatranský západ slnka, Kandráč miluje Levočské vrchy

Najromantickejšie slovenské miesta podľa známych osobností.

5. máj 2019 o 0:00 Monika Almášiová, Anna Novotná

Často za najromantickejšie miesto označujeme exotickú pláž so zapadajúcim slnkom a siluetou palmy. No aj keď takéto krásy na Slovensku nemáme, nemožno povedať, že by sme boli krajina chudobná na romantické zákutia. Práve naopak, je ich veľa a my sme boli zvedaví, ktoré kúty našej krajiny majú radi známe osobnosti. A ak by ste sa v máji - mesiaci lásky - chceli so svojou láskou vybrať na krásny výlet, môžete sa inšpirovať.

Muzikant a spevák Ondrej Kandráč

„Tých miest je veľa, rád chodievam do svojich rodných končín okolo Krásnej Lúky v Sabinovskom okrese a v poslednej dobe som prišiel na chuť aj Gemeru.

Veľmi radi s rodinkou chodievame do Zádielskej doliny, na Turniansky hrad, Betliar, ale pravdupovediac, aj Banská Štiavnica je skutočný slovenský skvost. Stále tvrdím, že ešte nie je tak celkom objavený, alebo minimálne nie je tak v popredí, ako by si to toto mesto zaslúžilo.

Ale pre mňa osobne, vyslovene srdcovka, je oblasť Levočských vrchov – Uloža, Nižné Repaše, Torysky, Oľšavica...

Tento kraj mi je veľmi blízky jednak tým, že tam stále zostáva nejakým zázrakom uchovaná čistota nielen lesov, ale aj medziľudských vzťahov.

Tie babky oblečené v krojoch, ktoré idú do cerkvi alebo do kostola, pohľad na Mariánsku horu z Ulože, na Spišský hrad, končiare Vysokých Tatier, keď vidno... To sa človek musí kochať.

Na chuť tomu prišla aj moja manželka, ktorá so mnou do týchto končín pravidelne chodieva a brávame tam aj naše deti. V zime nad Uložou radi bežkujeme, v tomto čase sa tam radi prechádzame a tešíme sa z toho, aké nádherné to na Slovensku máme.

A prezradím vám, že v decembri 2007 som svoju manželku požiadal o ruku na Štedrý večer práve v kostolíku v Oľšavici, ktorý ešte dýchal tou atmosférou po večerných obradoch, zostal tam kňaz - môj kamarát a tým som si ju získal. “

Hudobníčka Katka Knechtová

„Za mňa je to Banská Štiavnica. To miesto má neopakovateľnú atmosféru, charizmu, históriu, architektúru a je tak čarovne intímne a malebné.“

Moderátor Milan Junior Zimnýkoval

„Jednoznačne Nebeski na Podbanskom! Neuveriteľná atmosféra! Škoda, že to neexistovalo, keď Zimnýkoval randieval. Bol som tam až so svojou manželkou, ale stálo to za to.“

Herečka Kristína Greppelová

„Pre mňa je najromantickejšie miesto pri Banskej Štiavnici a volá sa Sitno. Keď človek vyjde úúúúplne na vrch, naskytne sa mu výhľad, ktorý je naozaj nezabudnuteľný.“

Reportér Krimi Juraj Hajdin

„Najprv by sme si asi mali položiť otázku, že čo je romantika, respektíve romantické. Podľa mňa ja nie som najlepší príklad na porovnávanie. Pretože na romantických vecičkách, momentoch a situáciách si asi fičím až priveľmi.

Ja by som asi dokázal navodiť romantickú atmosféru aj na Hlavnej stanici v Bratislave. Ale ak by som si mohol vybrať, tak ideálne Liptov, Orava, Tatry.

Alebo v podstate kdekoľvek v náručí našej malebnej slovenskej krajiny, zaliatej slnečnými lúčmi, sedel by som na tráve, voňal kvitnúcu prírodu a v náručí objímal milovanú osobu.

Áno, tento nápad sa mi páči! Určite moju drahú na takýto výlet vezmem. Chýba mi k tomu však jeden detail. Ona..., ale to nič. Počkám si, veď aj o rok bude jar. Všetkým prajem krásny máj - mesiac Lásky."

Moderátorka TV Joj Dana Čapkovičová

„Pre mňa je aktuálne najromantickejším miestom Ždiar. Chodíme tam s manželom a dcérkou veľmi často. Nádherná ždiarska architektúra v spojení s majestátnosťou Belianskych Tatier je niečo neopísateľné.

A keď večer uložíme dcérku spinkať a vykročíme s našim Bobim na kopce v ústrety zapadajúcemu slnku, mám pocit, že nebo maľoval sám Boh.“

Muzikant Peter Bič

„Nikdy som tam síce nebol, ale ako úžasne romantické miesto vyzerá na fotografiách Lomničák. Taký východ slnka tam musí byť krásny. Tak raz sa tam hádam dostanem.“

Kolízna opatrovníčka zo Súdnej siene Emília Lörinczová

„Mojim obľúbeným a zároveň aj romantickým miestom sú Kaskády pri Sliači a Banskej Bystrici.

Nachádzajú sa takmer v srdci Slovenska a sú z nich dostupné mnohé krásne miesta s možnosťou aktívnych športových činností v každom ročnom období. Dajú sa podniknúť vychádzky do okolia - napríklad na Banský náučný chodník v Španej Doline - ten som si so záujmom pozrela, pretože môj otec bol baník a žili sme v baníckom mestečku Smolník.

Okolie poskytuje veľa možností navštíviť historické pamiatky. Rozsiahle sú aj možnosti športového vyžitia. Vzhľadom nato, že rada lyžujem a hrám golf, toto miesto je pre mňa ideálne.“

Hudobník Tomáš Buranovský

„Keďže máme doma dve hlučné deti, najromantickejšie miesto je pre mňa tam, kde je aspoň 5 minút ticho a navôkol cítiť čerstvú kávu.

Ale ak mám byť konkrétny, tak veľmi sa mi páči na Spiši. Okolie Kojšova, Veľkého Folkmara, či Kluknavy je v skutku zrak pútajúce. Tunajšia príroda ľuďom aspoň čiastočne kompenzuje možno komplikovanejšiu životnú situáciu, v ktorej sa mnoho z nich nachádza.“

Speváčka Veronika Rabada

„Pre mňa je krásne romantické miesto, hlavne v jarnom období, keď kvitnú čerešne, Brdárka, kde sme natáčali aj môj videoklip k piesni Husičky.

Je tam sad s viac ako 4 000 čerešňami, takže tá neopísateľná nádherná vôňa a padajúce lupene kvetov, to je niečo čarovne romantické a krásne.“

Herečka Kristína Tormová

„Najromantickejšie miesto na Slovensku? Napíšem niečo tak klišé, že si do tejto stránky rovno zabalíte šupy od zemiakov. Nie, nemyslím Tatry, ani priehrady, ani Bojnický zámok.

Najromantickejšie miesto na Slovensku je to miesto, ktoré si najromantickejším spravíte. Jediným kritériom, aby to fungovalo je, že tam budete s tým správnym človekom.

Ako zistíte, či ste tam, kam ste prišli, s tým správnym človekom? Tak, že budete vedieť, že je to v tom momente to najromantickejšie miesto na Slovensku, či dokonca na svete.

S mojím drahým manželom poznáme kopec najromantickejších miest na svete, ale napríklad tým svadobným sa stalo úplne najobyčajnejšie miesto v lese, medzi dvomi stromami. Na ihličí, po daždi. To je celé. Nič špeciálnejšie tam nebolo. Teda okrem nás, samozrejme, a našich dievok.

Je to teda oveľa jednoduchšie ako pozerať hodiny do mapy, či na internet. Šťastnú cestu. Kamkoľvek.“