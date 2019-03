Ľudmila Kolesárová: Silu pomáhať iným čerpám z dobrých ľudí a prírody

Marketingovú manažérku Dobrého anjela inšpirovali k charite jej rodičia.

29. mar 2019 o 8:40 Daniela Marcinová

Riadi marketing v najväčšej charitatívnej spoločnosti na Slovensku, pomáha chorým, zomierajúcim a rodinám v núdzi a zároveň zvláda byť manželkou a matkou dvoch detí s úsmevom na tvári. ĽUDMILA KOLESÁROVÁ, marketingová manažérka Dobrého anjela, v rozhovore prezradila nielen viac o svojom živote a práci, ale aj o tom, čo znamená byť silnou ženou a kde ona sama berie na to všetko energiu.

V očiach mnohých ľudí ste vy sama vnímaná ako silná žena. Nielen zo svojej kariérnej pozície marketingovej manažérky, ale aj preto, lebo sa pri svojej práci venujete naozaj ťažkým témam. Stretávať sa s chorými a núdznymi ľuďmi nie je jednoduché. Ale aj silná žena musí svoju energiu odniekiaľ čerpať. Odkiaľ teda beriete silu na to všetko?

- Sila na to všetko sa hľadá dosť ľahko, pretože práve zdroj toho, čo vy si myslíte, že je trápenie, je aj zdrojom sily. To znamená, že vás to ženie dopredu. Jedna vec je, že naozaj chcete tým ľuďom pomáhať a druhá vec je, že sa nám aj naozaj darí im pomáhať. Že to nie sú len frustrujúce, ťažké časy, ale je to merateľná pomoc. Dá sa merať peniazmi či životnou úrovňou. Čiže sila sa dá nazbierať priamo z tých príbehov. A druhá dôležitá vec je z darcov a z dobrých ľudí. Tam človek naozaj nazbiera obrovskú silu, lebo sa tu koncentruje to najlepšie na Slovensku.

A čo robíte v prípade, ak máte pocit, že toho na vás bolo v daný deň priveľa? Asi každý potrebuje mať svoj osobný čas, keď zo seba vypustí všetko nahromadené. Čo je teda takou vašou psychohygienou?

- Mňa okamžite prinúti vypnúť domácnosť. Niekedy som to nevedela, priznám sa, a myslím, že to nebolo na prospech ani mojej rodine a nakoniec ani pracovnému výkonu. Dnes už normálne vypnem. A mám doma dve deti v puberte, čiže tam je vždy na čo iné sa sústrediť. Plus keď chcem vypnúť aj od nich, tak jednoznačne idem do hôr, do Tatier.

Tak tie máte blízko.

- Áno, ja vlastne tu pracujem pri Tatrách, ale bývam pri Slovenskom raji, čiže si môžem vybrať medzi dvoma národnými parkmi.

Stalo sa vám niekedy aj to, že ste mali pocit, že to už nezvládate, že toho bolo na vás príliš veľa?