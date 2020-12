Varíme s Korzárom: Dobrý vianočný šalát sa začína pri dobrých zemiakoch

3. dec 2020 o 15:20 Anna Novotná

Zemiakový šalát je už celé desaťročia súčasťou štedrovečerného menu vo väčšine slovenských domácností. Niekde sa overený recept dedí priam ako rodinné striebro, v iných domácnostiach radi experimentujú a niektorí ten svoj správny recept ešte len hľadajú. Ak chcete poznať, v čom spočíva hlavné tajomstvo dobrého šalátu, my vám to prezradíme. Je to v prvom rade v zemiakoch.

„Musia to byť Áčka“

Hoci existuje obrovské množstvo odrôd zemiakov, ak ich rozdelíme na varné typy, tak tu máme štyri: A, B, C, D. Na šalát je určený varný tip A. Tieto zemiaky sú totiž pevné, lojovité, majú jemnú až stredne jemnú štruktúru, nerozvaria sa, sú primerane vlhké a len minimálne múčnaté.

Ak použijete iné typy, výsledok nebude taký, aký by ste chceli.

V prípade, že nemáte varný typ A, akou-takou náhradou môže byť varný typ B, ktorý je zvyčajne vhodný ako príloha, alebo na pečenie, vám poskytne zemiaky polopevné, polomúčnaté s jemnou až hrubšou štruktúrou.

Zemiaky typu C sú múčnaté, majú polohrubú štruktúru, sú stredne vlhké až suché a hodia sa na zemiakovú kašu, alebo do zemiakového cesta. A úplne nevhodný do šalátov je typ D, pretože ide o silne múčnaté zemiaky, ktoré sa silne rozvárajú a sú vhodné len na výrobky zo zemiakov.

Nechajte ich odstáť

Pri príprave zemiakového šalátu dosť zaváži aj príprava samotných surovín. Zemiaky varte v šupke deň vopred. Cez šupku nenasajú toľko vody a do druhého dňa ešte nejakú vodu stratia. Tak potom absorbujú všetky chute, ktoré do šalátu pridávame. Vyberte si zemiaky rovnakej veľkosti, aby sa rovnako uvarili. Zemiaky by mali siahať maximálne do polovice hrnca a musia byť všetky zaliate vodou, aby sa uvarili rovnomerne.

Druhým krokom k úspechu je majonéza. Najrozumnejšie je spoľahnúť sa na kvalitnú kupovanú. Domáca majonéza je skvelá, idú však do nej surové vajcia a tak je len na vašom zvážení, či máte vajíčka z dôveryhodného zdroja a nezabezpečíte rodine pobyt na infekčnom oddelení.

Ak chcete doma robenú majonézu, môžete si skúsiť vegánsku. Tá sa totiž pripravuje zmixovaním sójového mlieka a oleja v pomere jedna k jednej a ochucuje sa trochou horčice, soľou a korením.

Zemiakový šalát a ´la Pohlreich

Aj známy český šéfkuchár sa naVianoce pridržiava tradícií a preferuje tie najzákladnejšie ingrediencie – zemiaky, koreňovú zeleninu, kyslé sterilizované uhorky, mrazený hrášok, varené vajíčka, cibuľu, trochu dijonskej horčice, majonézu, pre odľahčenie zmiešanú pol na pol s kyslou smotanou, soľ a mleté čierne korenie.

„Zeleninu pred varením nečistím, urobím tak až keď je uvarená. Varím ju totiž dohromady so zemiaky v jednom hrnci. A v osolenej vode, aby sa šalát nemusel veľmi dosoľovať,“ vysvetľuje Zdeněk Pohlreich s tým, že tieto suroviny si bez problémov môžeme pripraviť deň vopred a tým si na Štedrý deň zrýchlime prípravu.

Zemiaky krája nožom a dáva si záležať na tom, aby boli kocky rovnaké. A skôr menšie, ako veľké kusy.

Najdôležitejšia je podľa neho práve konzistencia zemiakového šalátu.

Uvarenú zeleninu krája ešte na trošku menšie kúsky ako zemiaky a uhorky a cibuľu nakrája nadrobno.

K takto pripraveným surovinám do misky pridá ešte soľ, korenie, lyžicu dijonskej horčice a odľahčenú majonézu. Potom všetko malo vareškou zvoľna premieša.

„Aby sa vám pri tom šalát zbytočne ´nerozmačkal´, prilejte k nemu trochu nálevu z uhoriek, trošku mu uľavte. Bude trochu redší a bude sa vám lepšie miešať. Navyše vďaka tomu už nemusíte pridávať ani ocot, ani cukor,“ radí známy televízny šéf.

Až potom pridajte pokrájané vajíčka, teda až vo chvíli, kedy je šalát perfektne premiešaný a v podstate už aj dochutený.

Dajte ho odležať do chladu a základ štedrej večere máte hotový.

Zemiakový šalát s hubami

Potrebujeme: 600 g zemiakov, 20 g húb, 1 cibuľu, ocot, soľ, trošku cukru, majonézu

Postup: V šupke uvarené zemiaky očistíme a nakrájame na tenšie kolieska. Sušené huby prelomíme na menšie kúsky a povaríme v osolenej vode asi 10 minút.

Scedíme ich, necháme trochu ochladiť a dáme do misky k zemiakom.

Pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a zalejeme nálevom pripraveným z trošky octu, vody, cukru a majonézy.

Všetko podľa chuti osolíme a môžeme podávať.

Sladko-kyslý zemiakový šalát

Potrebujeme: 800 g zemiakov, 100 g cibule, 2 PL oleja, 5 PL octu, 1 PL cukru, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Celé umyté zemiaky dajte variť, vychladené ich ošúpte a nakrájajte na polkolieska.

Očistenú cibuľu pokrájajte na jemno, a opečte ju na oleji kým nezačne mäknúť. Cibuľu osoľte a dokoreňte. V pohári si zmiešajte 200 ml vody s octom a cukrom, vlejte zálievku do cibule, odstavte z plameňa, premiešajte a vlejte na zemiaky. Zľahka všetka spolu premiešajte nechajte vychladnúť, kým zálievka nevsiakne do zemiakov a môžete servírovať.