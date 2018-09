Kto z východu by mohol reprezentovať podľa vzoru Dánov

Bolo by z čoho vyberať, hanbu by si futbalisti neurobili.

5. sep 2018 o 16:25 Róbert Andrejov

VÝCHOD. Ako by vyzerala nominácia Slovenska, ak by sa niečo podobné ako v Dánsku udialo aj u nás? Ktorí hráči z východu by si obliekli najcennejší dres?

V stredu večer odštartuje slovenská futbalová reprezentácia novú sezónu domácim súbojom s Dánskom, osemfinalistom nedávneho svetového šampionátu v Rusku.

Avšak nebude to zápas, aký si Slováci predstavovali a želali. Dáni pricestovali pod Tatry s výberom zloženým z amatérov, konkrétne hráčov pôsobiacich v tretej či štvrtej lige. Takisto aj bez hlavného trénera. Dôvodom sú totiž nezhody Dánskej futbalovej únie s hráčskou asociáciou, ktorá s ňou odmietla predĺžiť zmluvu.

Mnohí slovenskí hráči behajúci po regionálnych trávnikoch si možno predstavili, aké by to bolo, keby podobná situácia nastala aj u nás. Veď na Slovensku je všetko možné...

Nuž sme sa na chvíľu zahrali na trénerov a zostavili nomináciu slovenskej seniorskej reprezentácie zloženej však výlučne z hráčov, ktorí obliekajú dresy východoslovenských tímov – tretej ligy Východ a štvrtej ligy Sever a Juh.

Dal gól Barcelone. Ktovie, či by ponuku prijal

Vyskladať mužstvo, ktoré by čelilo profesionálom v nejakom priateľskom medzištátnom stretnutí, nebolo vôbec jednoduché. Po našich ihriskách behá množstvo kvalitných futbalistov, ktorí by sa nestratili ani vo vyšších súťažiach, prípadne takí, ktorí toho preskákali viac než dosť.

Za trénera sme vymenovali aktuálneho lodivoda štvrtoligového Svitu Milana Jambora, ktorý pred pätnástimi rokmi v drese Púchova strelil gól slávnemu klubu FC Barcelona v zápase Pohára UEFA a má o našich regionálnych súťažiach dostatočný prehľad, keďže v nich pôsobí už niekoľko rokov.

„Ktovie, či by som takúto ponuku prijal, ak by sa naskytla. Možno ani nie, pretože by k takej situácii ani nemalo dôjsť. Malo sa to inak vyriešiť a nie tým, že súper nastúpil v amatérskom zložení. Nechceli však riskovať pokutu od UEFA, preto zložili aspoň taký tím. Ani sa nečudujem nášmu trénerovi Jánovi Kozákovi, že bol z toho rozčarovaný, ja by som na jeho mieste reagoval asi rovnako,“ poznamenal Milan Jambor.

