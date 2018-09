Východ zasiahli silné búrky, v okolí Košíc spôsobili záplavy

V Štrbe udrel do jedného z rodinných domov blesk.

3. sep 2018

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Výrazné búrky sa dostali z oblasti severovýchodného Maďarska na východné Slovensko.

Búrky vznikajú na zvlnenom studenom fronte, ktorý je spojený s tlakovou nížou presúvajúcou sa zo severného Jadranu nad Balkán, informoval portál imeteo.sk.

Priniesli výdatné prívalové zrážky a na niektorých miestach aj krupobitie.

Záplavy v okolí Košíc

Búrka večer zasiahla aj Košice.

V obci Buzica v okrese Košice-okolie spôsobila rozsiahle záplavy.

Za dve hodiny tam napršalo takmer 80 mm zrážok, len v priebehu jednej hodiny tam spadlo až 58 mm, uviedol web imeteo.sk.

Blesk spôsobil požiar v Štrbe

Búrky sa presúvajú cez Košice ďalej na sever.

Prehnali sa už aj Spišom.

V Štrbe udrel do jedného z rodinných domov blesk.

Hasiči tam zasahujú pri požiari rodinného domu, potvrdil v pondelok večer operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

K udalosti došlo na Štepánkovickej ulici.

Na mieste je deväť profesionálnych hasičov z Popradu a dobrovoľní hasiči zo Štrby a Šuňavy spolu so šiestimi kusmi techniky.

Horelo aj v obci Ovčie

Hasiči z Prešova a Behároviec zasahovali v pondelok večer aj pri požiari rodinného domu v obci Ovčie v okrese Prešov.

Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na miesto vyrazilo sedem hasičov s tromi kusmi techniky a dobrovoľníci z Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Ovčie.

Spojitosť tohto požiaru s búrkou sa nám zatiaľ nepodarilo potvrdiť.

Z niektorých oblastí východného Slovenska boli hlásené aj výpadky elektriny.

Varovanie meteorológov

Zvýšené výstrahy pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre západnú časť Košického a Prešovského kraja, pričom v okrese Košice-okolie platí do 21.30 h výstraha pred búrkami najvyššieho 3. stupňa.

"Silné búrky s krúpami môžu sprevádzať prívalové zrážky s úhrnmi 50 - 90 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 90 - 125 km/h," upozorňujú meteorológovia na webe SHMÚ.

Nevylučujú ani povodňové stavy, pre oblasť preto vydali do 23.00 h hydrologickú výstrahu 2. stupňa.

Výstraha pred prívalovými povodňami platí do 23.00 h aj v okrese Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica, do 22.00 h v okrese Liptovský Mikuláš a do 21.30 h v okrese Rožňava.

(zdroj: SHMÚ)

