Pohotovosti po novom začínajú od prvého júla. Kde budú na východe

Skontrolujte, či bude aj vo vašom meste.

30. jún 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zatiaľ sa o nových pohotovostiach veľa hovorilo, ale ako to bude vyzerať v praxi, okúsia pacienti po prvýkrát v nedeľu.

Od 1. júla už pohotovosti nebudú otvorené od popoludňajších hodín až do rána nasledujúceho dňa, ale počas pracovných dní to bude od 16.00 do 22.00 hod. a cez víkend od 7.00 do 22.00 hod.

Týka sa to pohotovostí pre deti a dorast a pre dospelých, zubné pohotovosti budú fungovať bez zmeny.

Za ošetrenie na pohotovosti zaplatíte dve eurá, no ak budete potrebovať ošetrenie po desiatej večer, musíte ísť na nemocničný urgent a to vás môže stáť až desať eur.

„V rámci ústavnej pohotovosti poistenec poplatky neuhrádza, ak ide o úraz, poskytovanie ústavnej pohotovosti trvalo viac ako dve hodiny a ak bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,“ povedala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Anna Činčárová.

V prípade, že sa na urgent vyberiete s prechladnutím, poplatok vás neminie.

Košičania na Národnú triedu

V niektorých mestách Košického a Prešovského kraja sa menilo miesto vykonávania ambulantnej pohotovostnej služby.

Pre Košičanov je po novom primárne určená pohotovosť pre deti aj pre dospelých na Národnej triede 27.

Pôvodná pohotovosť, na Toryskej, bola ministerstvom zdravotníctva poverená na vykonávanie pohotovostnej služby pre pacientov z okresu Košice-okolie.

Nonstop lekáreň bude, tak ako doteraz, na Toryskej, zároveň však bude k dispozícii aj lekáreň na Národnej triede 27, pokým bude otvorená pohotovosť.

V Košickom kraji prišli pacienti o ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých vo Veľkých Kapušanoch a ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v Krompachoch.

Bude aj v Medzilaborciach a Stropkove

V Prešovskom kraji nebolo do poslednej chvíle jasné ako sa vyrieši problém s Medzilaborcami a Stropkovom.

Napokon ani tam ľudia neprídu o pohotovosti.

„V Medzilaborciach bude prevádzkovať pohotovosť BIOS, s. r. o., Humenné. Od 1. júla sa budú môcť dať pacienti ošetriť tak ako doteraz, na Komenského 4,“ vysvetľuje lekár Július Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja.

„V Stropkove to bude nakoniec tak ako sa už dlho pripravovalo. Pohotovosť pre celú spádovú oblasť bude v nemocnici vo Svidníku. Lekári zo Stropkova a Svidníka sú stotožnení, že budú zapájaní do služieb,“ dopĺňa Zbyňovský.

Nemocnica v Šaci nebude poskytovať pohotovostnú službu Nemocnica Košice - Šaca, a.s., 1.súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, nebude od 1. júla poskytovať zdravotnú starostlivosť v rámci lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Potvrdila to hovorkyňa AGEL SK Alžbeta Sivá. Ambulantná pohotovostná služba v Šaci nebude. Ako uviedla Sivá, v nemocnici v Šaci naďalej zostane urgentný príjem, ktorý funguje nepretržite 24 hodín denne. Urgentný príjem slúži na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch s následným prijatím na akútne lôžka oddelenia akútnej intenzívnej medicíny, prípadne jednotiek intenzívnej starostlivosti a netreba si ho mýliť s pohotovosťou. (sita)

Ambulantné pohotovosti od 1. júla v Košickom kraji Košice Košice-okolie Kráľovský Chlmec Gelnica (iba pre dospelých) Michalovce Rožňava Trebišov Sobrance Spišská Nová Ves Moldava nad Bodvou (iba pre deti a dorast)

Ambulantné pohotovosti v Prešovskom kraji Bardejov Humenné Levoča Kežmarok Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa (iba pre deti a dorast) Svidník Vranov na Topľou Medzilaborce