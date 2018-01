Rekordne chladné ráno na východe: V Prešove mrzlo ako na Kojšovke

Úplne najchladnejšie bolo na Lomničáku.

15. jan 2018 o 12:14 Marián Kizek

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Väčšina územia východného Slovenska zažila v pondelok ráno doteraz najchladnejší deň tejto astronomickej zimy.

Zaujímavosťou je, že v Prešove ako aj na Kojšovskej holi pri Košiciach bola aj napriek 935-metrovému rozdielu v nadmorskej výške navlas rovnaká minimálna teplota a to – 11,5°C.

Úplne najchladnejšie z pohľadu celého východu bolo na Lomnickom štíte, kde ráno o siedmej namerali -14,7°C.

V nedeľu tam však mali ešte o trochu chladnejšie, keď teplota dosiahla 15 stupňov pod nulou.

V porovnaní s uplynulým rokom tam však stále je aspoň o tri stupne teplejšie.

Mimochodom, na Lomnickom štíte sa v nedeľu teplota takmer nemenila, celých 24 hodín sa pohybovala v intervale medzi -15 až -14 stupňov.

Rovnako sa nemenila ani hrúbka snehovej pokrývky, tá aj naďalej dosahuje 230 cm.

V metropole Šariša klesla teplota na -11,5°C

Veľmi chladné ráno v pondelok zažili najmä obyvatelia kotlín v Prešovskom kraji.

V Poprade sa o šiestej ráno prebúdzali pri -12,5 stupňoch, išlo takmer o holomráz, pretože na zemi tam leží len slabý poprašok snehu.

Poriadneu„kosu“ si ráno zažili aj Prešovčania, kde bolo až -11,5 stupňa.

Doterajší zimný rekord z 20. decembra tak bol prekonaný o takmer 5 stupňov.

Dvojcifernými mrazmi sa ešte môžu „pochváliť“ v Stropkove, kde namerali -10,5°C.

Ešte o stupeň chladnejšie bolo aj na Kojšovskej holi, kde mali takisto pre túto zimu rekordných – 11,5°C.

Len štyri desatiny chýbali k prekonaniu dvojcifernej hranici v Kamenici nad Cirochou, naopak ani k -8°C neklesla teplota v Trebišove (-7,5°C) a Košiciach -(7,8°C).

V ďalších dňoch trochu snehu a dažďa

Takýto "chládok" na východe však dlho nevydrží, keďže sa postupne oteplí a do toho prídu od utorka do piatka snehové, resp. v nižších polohách aj dažďové zrážky.

Na väčšine Košického kraja spadne maximálne do 5 cm snehu, ktorý sa však najmä v nížinách aj roztopí.

V Prešovskom kraji to bude o niečo lepšie, tam by mohol sneh vydržať dlhšie a vo vyšších polohách by ho mohlo napadnúť až do 20 cm.