V Poprade padol trojkráľový teplotný rekord

Vlani namerali na východe mínusové rekordy, tentoraz boli so znamienkom plus.

7. jan 2018 o 15:00 Marián Kizek

Kojšovská hoľa. Kto z Košičanov chcel počas Troch kráľov zažiť aspoň náznak zimy, najbližšie to mal práve tam.(Zdroj: FB Skipark Erika)

VÝCHOD. Keď Traja králi robia to isté, nie je to vždy žiaľ to isté.

Pred rokom padali počas trojkráľového víkendu teplotné rekordy v mínusových hodnotách.

Tentoraz ich na veľmi malú radosť fanúšikov zimy vystriedali tie so znamienkom plus.

Poprad - rozdiel 32,4°C

V sobotu 6. januára 2018 okolo druhej popoludní zaznamenali na popradskom letisku takmer 10 °C.

Keďže obdobie počas Troch kráľov je jedným z teplotných vrcholov zimy, nijako by sme sa nad tým nepozastavovali, keby tých 9,7°C bolo pod bodom mrazu.

V Poprade však bolo toľko stupňov v plusových hodnotách, čím bol prekonaný denný rekord maximálnej teploty.

Presne pred rokom pritom bolo v Poprade -22,7°C, čo znamená, že medziročne tam teplota stúpla o 32,4°C!

Hoci v nedeľu teploty pod Tatrami prešli do trochu chladnejšieho módu s maximom „len“ okolo šiestich stupňov, rok predtým tam zaznamenali maximum minuloročnej zimy – 25,4°C.

Extrémne rozdiely aj inde

Medziročné rozdiely do 30°C sme pri porovnaní maximálnych teplôt zo 7. januára 2018 a minimálnych teplôt z rovnakého dátumu pred 365 dňami zaznamenali aj v Kamenici nad Cirochou, na Kojšovskej holi pri Košiciach alebo Stropkove.

Neobvyklé teplo na toto ročné obdobie mali aj pracovníci meteostanice ako aj návštevníci Lomnického štítu.

Takto pred rokom tam 7. januára 2017 o jednej hodine ráno zaznamenali vôbec najnižšiu teplotu v tomto tisícročí – 29,3°C.

O rok na to by tam však za istých okolností nebola pre otužilcov potrebná ani len vetrovka, lebo od polnoci do nedeľnajšieho popoludnia sa tam teploty pohybovali od -5 po -2,5°C.

Paradoxom ale je, že pred rokom tam bola o 36 cm tenšia snehová perina ako teraz, ktorá má momentálne výšku 238 cm.

Zimu pripomína iba kalendár

V metropole východu videli jej obyvatelia sneh pri svojich príbytkoch naposledy presne na Štedrý večer a odvtedy maximálne tak pri prezeraní si fotografií z lanských zimných prázdnin.

Uplynulý rok vydržala snehová prikrývka v Košiciach až do druhého februárového týždňa aj vďaka teplotám, ktoré v metropole východu vtedy panovali.

Počas minuloročného trojkráľového víkendu síce bolo sotva -16 °C, no vďaka kvalitnému severáku dosiahla napoludnie 6.1. 2017 pocitová teplota úctyhodných -23°C.

Tentoraz sa však Košičania mohli teplotne cítiť ako začiatkom jari, pretože teploty vystúpili až 8 °C a zimu v meste pripomínal iba ak kalendár.

Podobne to bolo aj v Prešove, kde pred rokom mali takmer -20 °C a v nedeľu sa „vyhrievali“ pri siedmych stupňoch nad nulou.