Google prezradil, čo sme počas roka najviac hľadali na internete

Top témou boli Majstrovstvá sveta v hokeji 2017. Čo nasleduje?

31. dec 2017 o 0:00 SITA, Anna Novotná

Peter Sagan sa tentoraz vyhlasovania výsledkov nezúčastnil, užíva si vzácny čas so svojou rodinkou.(Zdroj: facebook Petra Sagana)

„Majstrovstvá sveta v hokeji 2017“ – presne túto tému si Slováci tohto roku najčastejšie „googlili“. A po čom ešte v populárnom internetovom vyhľadávači pátrali?

Spoločnosť Google zverejnila rebríčky tohtoročných trendov vo vyhľadávaní v rámci Slovenskej republiky. Sú v nich zoradené výrazy, o ktoré najviac vzrástol záujem.

V celkovom rebríčku všetkých výrazov sa na prvej priečke umiestnili spomínané hokejové majstrovstvá.

Ako druhé v poradí skončili župné voľby a tretie miesto patrí momentálne veľmi populárnej hre Piknik Slovo.

V top rebríčku nechýbajú ani slávne cyklistické preteky Tour de France 2017, honosný Ples v opere 2017, reality šou Farma, tenisový Wimbledon 2017 a top desiatku uzatvárajú hry PixWords a Stats Royale.

Zaujímala nás cyklistika i tenis

„Trendy roka majú svoje stálice aj nováčikov. Nováčikmi rebríčka sú ostro sledované voľby do VÚC a zo sveta spoločenských udalostí išlo o Ples v opere, ktorý každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku. Top trendom roka sa už tradične stali Majstrovstvá sveta v hokeji, cyklistické preteky Tour de France si oproti minulému roku polepšili o jednu priečku a vo Wimbledone sme všetci držali palce našej tenistke Magdaléne Rybárikovej, pre ktorú išlo o jej doteraz najlepší životný výkon. Z hier nás tento rok zaujali najmä slovné puzzle hry Piknik Slovo a PixWords, lepšie povedané, ich nápovede, a pre hru Clash Royal zase podrobné štatistiky Stats Royale. Nechýba ani reality šou. Farma tento rok obsadila až dve priečky v prvej desiatke, pričom deviata séria prekonala tú ôsmu,“ povedala PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová.

Ďalší prím pre Sagana

Trendy v kategórii lokálne osobnosti ovládol Peter Sagan, za ním nasledujú Boris Pršo a Petra Vajdová.

Samozrejme, bolo to zapríčinené aj tým, čo sa okolo týchto ľudí dialo.

Petra Sagana škandalózne vyhodili z Tour de France, markizáka Borisa Prša postretla hrozná vec, keď po mozgovej mŕtvici zostal v kóme.

Nekorunovanou kráľovnou internetového vyhľadávania sa stala Petra Vajdová hlavne kvôli tomu, že nafúkala za volantom.

Medzi svetovými osobnosťami sme pátrali po Ariane Grande, Conorovi McGregorovi a Jiřím Kajínkovi.

V kategórii smutné odchody sa dostal na prvú priečku zosnulý líder kapely Linkin Park Chester Bennington, na druhom mieste je rapper Lil Peep a na treťom Róbert Beňo.

Na ďalších miestach v rámci top 10, okrem poslednej priečky, kde skončil zosnulý spevák Chris Cornell, sú slovenské a české osobnosti ako Leona Kočkovičová Fučíková, Jan Tříska, Věra Špinarová, Květa Fialová, Majster N (Jozef Nodžák) a Marián Varga.

Varili sme bazový sirup a pozerali odtiene šedej

Spomedzi jedál boli tromi najväčšími trendmi výrazy bazový sirup, cuketové placky a jahodový džem.

V kategórii televízne šou a eventy sú to Farma 9, Farma 8 a Let's Dance, medzi filmami sa do top trojky dostali Päťdesiat odtieňov sivej, tohtoročná československá novinka Všetko alebo nič a Päťdesiat odtieňov temnoty.

Trendy vo vyhľadávači Google na Slovensku v roku 2017

1. MS v hokeji 2017

2. Voľby do VÚC

3. Piknik Slovo

4. Tour de France 2017

5. Ples v opere 2017

6. Farma 9

7. Farma 8

8. Wimbledon 2017

9. PixWords

10. Stats Royale

Trendy v kategórii domáce a svetové udalosti

1. Voľby do VÚC

2. Ples v opere 2017

3. Hurikán Irma

4. SIAF 2017

5. Black Friday 2017

6. Monitor 2017

7. Adela svadba

8. Kapitán Danko

9. Katalánsko

10. Staromestské slávnosti Žilina 2017

Trendy v kategórii športové podujatia

1. MS v hokeji 2017

2. Tour de France 2017

3. Wimbledon 2017

4. Australian Open 2017

5. ME 21 Poľsko

6. MS do 18 rokov v hokeji 2017

7. Dakar 2017

8. Roland Garros 2017

9. Hokejbal MS 2017

10. Conor McGregor vs Floyd Mayweather

Trendy v kategórii lokálne osobnosti

1. Peter Sagan

2. Boris Pršo

3. Petra Vajdová

4. Lina Mayer

5. Adela Banášová

6. Pavol Rusko

7. Daniela Hantuchová

8. Magdaléna Rybáriková

9. Juraj Droba

10. Rastislav Trnka

Trendy v kategórii svetové osobnosti

1. Ariana Grande

2. Conor McGregor

3. Jiří Kajínek

4. Ed Sheeran

5. Selena Gomez

6. Emma Watson

7. Bruce Willis

8. Shakira

9. Dakota Johnson

10. Lance Armstrong

Trendy s výrazom „ako“

1. Ako voliť do VÚC

2. Ako naladit.markiza.sk

3. Ako schudnúť z brucha

4. Ako vyplniť daňové priznanie 2016

5. Ako vyrezať tekvicu

6. Ako znížiť teplotu

7. Ako vyčistiť práčku

8. Ako zaspať

9. Ako stiahnuť video z YouTube

10. Ako uvariť ryžu

Trendy s výrazom „recept“

1. Segedínsky guláš

2. Lasagne

3. Špargľa

4. Guláš

5. Marlenka

6. Koložvárska kapusta

7. Ratatouille

8. Grilážky

9. Karfiol

10. Sviečková na smotane

Trendy v kategórii filmy

1. Päťdesiat odtieňov sivej

2. Všetko alebo nič

3. Päťdesiat odtieňov temnoty

4. Únos

5. Dunkirk

6. It

7. Thor: Ragnarok

8. La La Land

9. Wonder Woman

10. Rýchlo a zbesilo 8

Trendy v kategórii jedlo

1. bazový sirup

2. cuketové placky

3. jahodový džem

4. hokkaido polievka

5. cuketový koláč

6. palacinky

7. plnená paprika

8. jablkový koláč

9. tekvicový prívarok

10. zemiakové placky